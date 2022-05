Andrée Laforest promet des logements adéquats aux sinistrés de Chicoutimi-Nord

L’Office municipal d’habitation ( OMHOffice municipal d'habitation ) de Saguenay doit communiquer avec les sept familles lundi pour leur proposer des logements.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, s’est montrée rassurante.

« C’est certain qu’on va discuter avec les familles pour voir si c’est des logements qui leur conviennent, mais je pense que oui. Pour les assurances, le travail continue avec Desjardins. On va continuer à travailler tout le monde ensemble, c’est essentiel. Je dis aux familles : "soyez rassurés. On est là, on vous a trouvé des logements. Occupez-vous bien de vos enfants, nous on va faire le reste" », a déclaré celle qui est aussi députée de Chicoutimi.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie, qui pourrait être d’origine criminelle.