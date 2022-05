COVID-19 : un mort de plus à Ottawa, hospitalisations en hausse en Outaouais

Selon les données de Santé publique Ottawa (SPO), 785 personnes sont mortes des conséquences de la COVID-19 depuis février 2020.

Lundi, les autorités de santé publique locales rapportent 26 hospitalisations, dont cinq patients se trouvent aux soins intensifs en raison d’une infection active. Ottawa compte 63 éclosions en cours dans les milieux institutionnels.

Depuis vendredi, 121 cas se sont ajoutés au bilan pandémique de SPOSanté publique Ottawa , qui recense 1182 cas actifs, bien que ces données soient à relativiser compte tenu du manque d’accès aux tests PCR depuis plusieurs mois en Ontario.

Lundi, la santé publique de l’Ontario a fait état de 1213 personnes hospitalisées et atteintes de la COVID-19. Il s’agit d’une hausse de 46 patients comparativement à la veille.

Hausse des hospitalisations en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le nombre d’hospitalisations est à la hausse, lundi. Selon les chiffres de l’institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 77 personnes sont hospitalisées actuellement en Outaouais, contre 71 vendredi.

Le nombre de victimes de la COVID-19 ne change pas, avec 310 décès jusqu’ici.

En Outaouais, 86 infections se sont ajoutées depuis trois jours et 492 cas sont actifs. Mais comme en Ontario, la difficulté d’accès aux tests de dépistage rend ces chiffres peu représentatifs de la situation pandémique dans la province.

Dans l’ensemble de la province, on rapporte quatre décès supplémentaires et 16 hospitalisations de moins, lundi.

Les hospitalisations toujours à la baisse dans l'est ontarien

Dans l’est ontarien, les hospitalisations continuent de diminuer, et ce, depuis le début du mois. Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) compte trois personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 sur son territoire lundi. Aucune ne se trouve aux soins intensifs.

Le bilan des victimes de la pandémie ne change pas dans l’est ontarien, avec 226 victimes jusqu’ici.

Le nombre d'éclosions est également à la baisse. Le BSEO en compte 13 alors qu'il en déclarait 15 vendredi.