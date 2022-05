Michelle Setlakwe prend le relais de Pierre Arcand dans Mont-Royal–Outremont

Mme Setlakwe a été conseillère de la Ville de Mont-Royal de 2016 à 2021 pour le parti du maire Philippe Roy. Elle a cependant été exclue du caucus en 2021 pour avoir émis des réserves publiquement concernant le volet résidentiel de Royalmount.

La même année, elle a lancé un nouveau parti pour se présenter comme candidate à la mairie de la Ville de Mont-Royal, mais elle a été battue par Peter Malouf. Celui-ci a rapidement décrété que les permis nécessaires pour le volet résidentiel de Royalmount ne seraient pas délivrés.

Avant cela, Michelle Setlakwe, membre du Barreau du Québec depuis 1996, a notamment travaillé en droit des affaires.

Elle est la conjointe de Michael Fortier, ancien ministre sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper et actuel dirigeant de la Banque Royale du Canada (RBC).

Je désire poursuivre le travail remarquable de Pierre Arcand et contribuer à bâtir un Québec plus inclusif et plus juste aux côtés de Dominique Anglade et de l’équipe libérale , a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse du Parti libéral du Québec.

Pierre Arcand a annoncé dimanche son départ de la vie politique, après 15 ans d'activité dans la sphère politique. Le député d'Outremont–Mont-Royal a été élu pour la première fois en 2007.

Avec les informations de Jérôme Labbé