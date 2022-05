Le décès de l’ancien « roi des ondes » de Québec, André Arthur, ne laisse personne indifférent parmi les personnes qui ont travaillé avec lui. Tous s’entendent pour reconnaître son talent de communicateur hors pair. Toutefois, ses propos controversés et son style d’animation sont encore loin de faire l’unanimité.

André Arthur a commencé sa carrière radiophonique à CHRC en juillet 1970 comme animateur de relève. Il a rapidement compris que la controverse pouvait lui être bénéfique en animant une tribune téléphonique.

M. Arthur a constaté que quand on brasse la cage, qu'on est irrespectueux, qu'on fait de la radio qui ne répugne pas à bousculer les gens, ça le servait bien. André était le genre de gars qui pouvait dire : "vous êtes une vieille folle! Remettez vos dentiers, allez vous coucher, ça n'intéresse personne" , raconte le spécialiste des médias Claude Thibodeau.

André Arthur s'est éteint à l'âge de 78 ans. (Archives) Photo : Radio-Canada

Contre l'autorité

Il a été le patron d’André Arthur en 1994 à CHRC. Claude Thibodeau se rappelle encore de leur première rencontre. Celui qui était surnommé le Roi Arthur n’était pas facile à diriger.

"Je veux que tu saches", disait-il, "que je ne te reconnais aucune autorité sur moi, vas te faire foutre, je ne veux rien savoir de toi. Tu peux diriger tout le reste, mais pas mon émission" , raconte-t-il.

« Nos affrontements à l'intérieur de la station ont été épiques. » — Une citation de Claude Thibodeau, ancien patron d'André Arthur

Défenseur de la veuve et de l'orphelin

André Arthur se présentait en défenseur de la veuve et de l’orphelin contre l’élite québécoise. Il incitait les contribuables à s'informer, lançant sa populaire expression À gang, on sait tout. Il faut se parler .

André, c'est comme si on regardait une super production de Marvel et que l'acteur principal joue à la fois le bon et le méchant. Il était capable d'aller au fond des choses. Il avait un pif extraordinaire pour mettre le doigt sur des problèmes particuliers, faire ressortir des éléments que personne n'avait vus , raconte l’ex journaliste de CHRC Bruno Perron.

« Sa force de communicateur et la force de ses cotes d'écoute amenaient beaucoup d'eau au moulin. Ça rentrait par les portes et les fenêtres. Le plus difficile, c'était de faire le tri. » — Une citation de Bruno Perron, ex-journaliste à CHRC

Carrière radiophonique

André Arthur demeure à l'antenne de CHRC jusqu'en 1982, quand il se joint à l'équipe de CJRP 1060.

En 1985, l'animateur vedette fait partie des nouveaux propriétaires de la station CHRC ainsi que de la station CHOI FM.

Après un passage au FM 93, il a fait plusieurs collaborations et animé à Radio X jusqu'en 2016.

C'était unique au Canada qu'un animateur de radio réussisse à changer de poste de radio et à transporter complètement son auditoire d'un poste à l'autre. Il y avait des gens qui l'écoutaient parce qu'ils l'aimaient beaucoup et d'autres qui se levaient pour le haïr , raconte Bruno Perron.

Claude Thibodeau revient sur la carrière de l'ancien animateur de radio André Arthur. Photo : Radio-Canada / archives

En septembre 2016, André Arthur est embauché par BVLD 102,1. La station le congédiera en janvier 2018 à la suite de propos controversés.

André Arthur aura dominé les ondes de la radio de Québec pendant plus de 20 ans. Ses connaissances approfondies sur l’histoire et la politique lui ont permis de faire la lumière sur certains faits jusque-là inconnus du grand public.

Réputations entachées

L’animateur a par contre entaché des réputations et fait l’objet de plusieurs poursuites, notamment de la part de l’animateur Robert Gillet dans le cadre de l’opération Scorpion.

André Arthur a aussi utilisé les ondes pour faire valoir que le journaliste de CHRC Benoit Proulx était le coupable du meurtre de France Alain, commis en 1982 à quelques coins de rue de la station. Finalement, Proulx a été acquitté. Il a ensuite entamé des procédures judiciaires contre le Procureur général du Québec.

M. Arthur avait fait sienne la théorie que monsieur Proulx était le coupable. Il a joué de son influence, de son émission et de tous les moyens dont il disposait pour orienter le débat public dans cette direction, ce qui lui a valu des poursuites , rappelle Claude Thibodeau.

Parfois, il amenait de la caricature, il amenait beaucoup de critiques et nous qui étions sur le terrain, les gens essayaient de passer par nous pour lui passer des messages. J'ai passé une partie de ma vie quand je travaillais avec André Arthur à dire que je n'étais pas facteur , se remémore Bruno Perron.

André Arthur Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Talent hors nomes

Malgré tout, ses anciens collègues s’entendent pour dire qu’André Arthur a transformé le paysage radiophonique de la capitale.

J'ai été attristé par son décès. C'est vraiment une époque qui part avec lui, un style de radio, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il a été un communicateur exceptionnel , souligne Bruno Perron.