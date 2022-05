YouTube se base-t-il sur des normes occidentales pour monétiser des contenus?

En fait, en cas de non-respect de ses règles, la plateforme de diffusion de vidéo peut priver une chaîne de l'accès à l'ensemble des outils et fonctionnalités de monétisation associés à son Programme partenaire.

Mais certains producteurs de contenus sur YouTube estiment que la plateforme se baserait uniquement sur des normes occidentales et américaines pour démonétiser des contenus.

Mike Corey, youtubeur canadien dont la chaîne est suivie par plus de 1 million d’abonnés, est de ceux-là : Je pense vraiment que [... ] le filtre est un filtre occidental à 100 % , indique-t-il.

Certaines des vidéos de Mike Corey ont déjà été démonétisées.

Une l’aurait été injustement , croit-il. J'en ai probablement 4 ou 5 qui sont restreints et 4 ou 5 qui sont démonétisées. L'une d'entre elles, je dirais, est injustement démonétisée , affirme-t-il.

C'est dans sa vidéo « Problem with YouTube and Food Videos!!! » que Will Sonbuchner a dénoncé les normes de démonétisation de YouTube. Photo : Capture écran vidéo de la chaine YouTube de Will Sonbuchner.

Dans une vidéo postée en mars sur sa chaîne YouTube, le vlogueur américain Will Sonbuchner affirmait que les vidéos YouTube sont jugées uniquement en fonction des normes occidentales et tout ce qui est normal aux États-Unis, c'est sur quoi le monde entier est jugé , disait-il.

Le youtubeur Mike Corney reconnaît que Will Sonbuchner et lui créent parfois des contenus que certains pourraient qualifier de controversés , mais ils représentent la culture réelle de certains peuples, renchérit-il.

« Ça montre le monde réel à sa manière et on ne fait pas du sensationnel. Sonbucher et moi, nous ne voulons pas censurer ces gens, nous voulons montrer toute leur histoire et la réalité. » — Une citation de Mike Corey, cinéaste et youtubeur canadien

Parmi les contenus démonétisés et restreints de M. Corey figure une vidéo sur le peuple namibien Himba d’Afrique Australe dont les femmes se promènent seins nus.

La youtubeuse torontoise Margarette Leandre est d’avis que la plateforme de Google privilégie les normes occidentales dans son processus de démonétisation de contenus.

Margarette Leandre diffuse sur sa chaîne Youtube ''CharisMaggie TV'' des contenus sur différentes cultures dans la ville de Toronto. Photo : Fournie par Margarette Leandre

« Je suis d’accord [... ] c'est avec la norme de ce qui est normal dans des pays comme les États-Unis et le Canada [... ] que [YouTube] juge chaque contenu et ce n'est pas un secret. » — Une citation de Margarette Leandre, youtubeuse

L’Ottavienne Sandy Esprit, une influenceuse qui crée des contenus sur plusieurs plateformes, note aussi l’influence de la culture américaine sur YouTube; une influence qu’elle juge compréhensible. Je travaille au Canada et les médias ici sont vraiment influencés par les médias américains , indique-t-elle.

Sandy Esprit estime qu'en Amérique du Nord c'est plus facile pour les gens de voir les choses qu’ils connaissent déjà , plutôt que quelque chose qui leur est étranger.

Sur sa chaîne Youtibe qui porte aussi son nom, Sandy publie des vidéos sur le mode de vie, la beauté et les soins de cheveux. Photo : Fournie par Sandy Esprit.

Quand on introduit une différente façon de penser, de vivre ou quelque chose qui est totalement différent, c’est quelque chose que les gens ont vraiment peur de regarder ou de faire de la recherche [à son sujet] pour en apprendre plus , déclare-t-elle.

Contenu sensible ou choquant, concepts vagues

Mike Corey affirme qu’il est difficile de savoir pourquoi une vidéo est démonétisée ou restreinte. Vous n'obtenez pas une très bonne explication [mais] un message très vague , se plaint-il.

La directrice de l’organisme canadien à but non lucratif Techno Ethique, Caroline Isautier pense que certains contenus heurtent les susceptibilités dans un lieu précis parce qu' un contenu gênant c’est lié à toute une culture, toute une histoire et c’est en tant que société qu’on décide de ça .

Caroline Isautier, Directrice de Techno Éthique Photo : Fournie par Caroline Isautier.

Elle ajoute que certaines vidéos démonétisées par YouTube peuvent choquer des populations occidentales qui n'ont pas l'habitude de les voir. Quand on voit des animaux égorgés évidemment, c'est quelque chose duquel on est complètement isolé aujourd'hui dans notre monde occidental très, très protégé , explique-t-elle.

La directrice de Techno éthique note cependant que ce qui est perçu comme normal en Occident peut ne pas l’être ailleurs ou vice versa.

« Est-ce plus choquant de voir des contenus de jeunes filles hyper sexualisées qui dandinent sur Internet parce qu'on voit ça à longueur de journée? Qu'est-ce qui est le plus gênant finalement ? » — Une citation de Caroline Isautier, Directrice de l’organisme canadien Techno Ethique

L’origine des concepteurs et des investisseurs de YouTube expliquerait en partie le choix par la plateforme des contenus sensibles ou choquants, indique Caroline Isautier. Comme YouTube vient de la Californie en Amérique, avec des ingénieurs en informatique et des investisseurs américains, évidemment ce sont les valeurs de l'Ouest américain qui sont calquées sur la façon dont YouTube régule ce qui est mis sur sa plateforme , explique-t-elle.

Marguarette Leandre considère que YouTube utilise un langage très vague , difficile à comprendre par les producteurs de contenus.

C'est la chose frustrante pour les créateurs. [...] on ne leur dit pas pourquoi [ les vidéos sont jugées sensibles ou choquantes ] afin qu'ils puissent probablement l'éviter une autre fois , déclare-t-elle.

La directrice de Techno éthique note un manque de transparence sur les choix faits par YouTube et d’autres plateformes. C’est la loi du code. Aujourd’hui c’est YouTube qui par son algorithme décide de ce que nous voyons, il n’y a pas de discussion démocratique ni d’instance qui surveille fustige la Torontoise.

Normes mondiales

Au Canada, les géants du web dont Google récoltent la part du lion des revenus publicitaires en ligne, soit jusqu’à 80 % d’un marché de 8 milliards de dollars. Photo : YouTube

YouTube indique respecter les normes du secteur de la publicité via l'Alliance mondiale pour des médias responsables. Ceux qui veulent gagner un revenu sur les publicités [...] doivent se conformer à nos Consignes relatives aux contenus adaptés aux annonceurs qui s'alignent sur les normes mondiales de l'industrie de la publicité , déclare la porte-parole de la plateforme au Canada, Luiza Staniec.

« Il s'agit d'un cadre mondial, non basé sur des normes culturelles spécifiques de pays spécifiques. » — Une citation de Luiza Staniec, porte-parole de YouTube au Canada

Mike Corey dit comprendre que YouTube suive ce que veulent les annonceurs étant donné que les vidéos sont mises en ligne gratuitement, dit-il.

Ce n'est pas vraiment YouTube qui prend ces décisions. Je suis désolé [...] mais le public qui vaut le plus pour YouTube est le public occidental, car les annonceurs paieront plus pour faire de la publicité auprès d'un public occidental.

Martin Gibert, chercheur en éthique de l’intelligence artificielle à l’Université de Montréal Photo : Fournie par Martin Gibert.

Martin Gibert, chercheur en éthique de l’intelligence artificielle à l’Université de Montréal explique que YouTube, en tant qu'entreprise commerciale, a le droit de mettre dans ses critères un peu ce qu’elle veut et les personnes qui font l'argent avec la plateforme sont obligées de respecter ses règlements .

Le chercheur juge correct que certaines images soient évacuées : On pourrait se mettre d’accord sur des images ultras violentes, des images ultras pornographiques.

Mais en même temps, Martin Gibert s’interroge sur la façon dont les algorithmes font pour repérer des choses dégoûtantes, un travail complété par des modérateurs de contenus.

Luiza Staniec précise que les créateurs de contenus ont la possibilité de faire appel lorsque leurs vidéos sont démonétisées, car les systèmes d'évaluation de leur plateforme ne sont pas infaillibles .

Parfois, nos systèmes se trompent. C'est pourquoi nous encourageons les créateurs à faire appel à ces décisions s'ils les jugent erronées. Les appels permettent de mettre à jour nos systèmes pour devenir de plus en plus performants , dit-elle.

Luiza Staniec indique qu’il arrive que des mesures de démonétisation et de restriction soient annulées après que les producteurs aient fait appel.

Les plateformes et les annonceurs font aussi des efforts pour éclairer les internautes sur ce qui peut-être illicite.

En septembre 2020 elles ont signé avec les annonceurs un accord contenant un ensemble de définitions claires permettant de cerner les discours haineux en ligne.