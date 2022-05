Journée de manifestation pour les camionneurs artisans de l’Abitibi-Témiscamingue

Des manifestations du genre se sont tenues un peu partout au Québec. Des camionneurs ont visité les bureaux des députés Pierre Dufour et Suzanne Blais à Val-d’Or et Amos, en plus des différentes installations du ministère des Transports du Québec (MTQ) aux quatre coins de la région.

Les camionneurs se sont déplacés devant les bureaux du ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Membre de l’Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI), Carl Lafond estime que le MTQ fait la sourde oreille aux revendications des camionneurs. Ceux-ci affirment qu’il ont perdu près de 60 % pour chaque litre de diesel au cours du mois de mars et que la situation s’aggrave de semaine en semaine.

Ça fait trois ans qu’on nous promet une augmentation des compensations, mais c’est le silence radio de la part du MTQ, lance-t-il. Nos demandes ne sont pas farfelues. Les compensations actuelles représentent une maigre partie de l’augmentation du prix du diesel. Ça peut vouloir dire de 100 à 150 $ de perte chaque jour. Il y a sûrement des camionneurs qui font déjà le choix de garder leur camion à la maison, parce que la rentabilité n’est plus là.

Les camionneurs artisans indiquent que le prix du diesel a un fort impact sur leur portefeuille. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Alors que la saison des grands chantiers approche à grands pas, l’ANCAI promet de maintenir la pression sur le MTQ.