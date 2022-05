Encore de la pluie dans la Municipalité rurale de Ritchot déjà inondée

Le maire Chris Ewen affirme que la Municipalité est prête pour la pluie, bien que ces précipitations soient loin d’être les bienvenues.

On s’attend à voir l’eau atteindre le niveau de l’inondation de 2009; on n'est pas tout à fait là encore, dit-il. Il reste environ deux pieds [avant qu’on y arrive].

Selon un bulletin spécial d’Environnement Canada, l’ensemble du sud et de l’est du Manitoba recevront entre 20 et 30 mm de pluie d'ici lundi soir.

D’autres précipitations sont possibles plus tard cette semaine.

Chris Ewen rappelle que les propriétés sont protégées contre des niveaux d’eau qui atteindraient celui de l’inondation de 1997, mais des avis d’évacuation ont tout de même été envoyés à certains résidents parce que des routes sont inondées et impraticables.

Samedi, 192 maisons ont reçu des avis d'évacuation volontaires, précise le maire. Là-dessus, les propriétaires de 70 résidences ont quitté les leurs.

La Municipalité a fourni 150 000 sacs aux résidents pour faire des sacs de sable.

Selon le maire, cette inondation figurera parmi les cinq ou six plus importantes que la région ait connu.

Le territoire de cette municipalité rurale, qui comprend notamment les villages de Saint-Adolphe et de Sainte-Agathe, chevauche la rivière Rouge et la route provinciale 75, une artère majeure reliant les États-Unis à la ville de Winnipeg. Elle a été fermée à la circulation la semaine dernière alors que l’inondation prenait de l’ampleur.

Les routes provinciales 210 et 247 sont aussi fermées à la circulation.

Chris Ewen s’inquiète de l’impact à long terme de la montée des eaux, une fois qu’elles se seront retirées.

Quand est-ce que les fermiers pourront entrer dans leurs champs? En ce moment, on voit juste un grand lac. Et quand on regarde ça, on se demande quels dégâts nos infrastructures auront subis.

Avec des informations de Meaghan Ketcheson