15 millions $ de la province pour la réfection des routes municipales au Manitoba

Les municipalités du Manitoba sont confrontées à d’importants défis en raison des conditions météorologiques extraordinaires cette année , indique la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson.

Elle précise que la province a reçu plus de précipitations et qu’il a fait plus froid que d’habitude. Cela a entraîné une augmentation importante du nombre et de la gravité des nids-de-poule sur les routes à travers la province, et l’inflation et des problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont ajoutés à ce défi , poursuit Mme Stefanson.

Le financement couvre les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre pour réparer les routes.

L’argent sera distribué aux 137 municipalités de la province, selon leur population. Ainsi, Winnipeg recevra près de 9 millions de dollars.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, souligne que la Ville connaît une saison des nids-de-poule sans précédent .

Avec une insuffisance de 56 millions de dollars dans le budget municipal en raison d’impacts de la pandémie, c’est une annonce de financement qui est la bienvenue , poursuit le maire.

Avant l’annonce de ce financement, la Ville prévoyait de dépenser 164,7 millions de dollars pour son infrastructure routière

Le président de l’Association des municipalités du Manitoba, Kam Blight, salue lui aussi l’investissement de la province. Il souligne que les routes municipales soutiennent le développement économique.

Cet argent supplémentaire souligne l’importance de financements prévisibles et sur le long terme pour correctement entretenir et protéger l’infrastructure municipale dans nos communautés , fait-il valoir.

Chris Lorenc, le président de l’association qui représente l'industrie de la construction lourde, la Manitoba Heavy Construction Association, affirme qu’il y avait un grand besoin de financement pour la réfection des routes cette année.

Il croit aussi que cet investissement signale le besoin de financement sur le long terme pour le maintien de l’infrastructure.

L’octroi de 15 millions de dollars correspond à une augmentation de 5 % du financement du fonctionnement fourni chaque année aux municipalités du Manitoba à travers le Fonds stratégique d’investissement municipal.

Les municipalités pourront aussi réclamer une aide séparée en cas de catastrophe pour des dommages causés par les inondations. La province fournira des détails à ce sujet dans les prochaines semaines.