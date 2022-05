Toronto met fin à l’état d’urgence sanitaire

Alors que les admissions en soins intensifs dues à la COVID-19 continuent de diminuer, la Ville de Toronto lève l’état d’urgence sanitaire. Un chapitre se tourne plus de deux ans après l'adoption de cette mesure spéciale, le 23 mars 2020.

Elle aura permis au maire et aux employés municipaux de prendre des décisions rapides dans la gestion de la pandémie mais la situation actuelle ne la justifie plus.

Bien que nous continuions à voir une propagation virale dans notre ville, nous sommes dans une bien meilleure situation grâce à vos efforts pour nous protéger les uns les autres, et aux outils et connaissances que nous pouvons utiliser [...] , a expliqué la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef de Toronto.

En s'adressant aux médias à l'extérieur de l'hôtel de ville, lundi, John Tory s'est félicité du haut taux de vaccination: plus de 7 millions de doses pour une population de 2,9 millions d'habitants, un bilan remarquable , a-t-il défendu.

Les efforts doivent néanmoins se poursuivre sur le front de la vaccination et de la vigilance générale, a-t-il nuancé. La COVID-19 est toujours là. J'ai deux amis qui l'ont eu ce week-end et ils étaient vaccinés , a cité le maire en exemple.

L'abolition de l'état d'urgence vise également à stimuler la reprise économique, culturelle et touristique de la Ville Reine à l'approche des vacances, alors que la ville rouvre ses portes et que les événements du printemps et de l'été reprennent , stipule l'annonce.

En outre, le maire a assuré que le personnel municipal redéployé en raison de la pandémie retrouvera son poste initial sans perturber la prestation des services en cours .

Lundi, la santé publique de l’Ontario a fait état de 1213 personnes hospitalisées et atteintes de la COVID-19. Il s’agit d’une hausse de 46 patients comparativement à la veille.

Toutefois, le nombre de malades soignés aux soins intensifs en raison de la COVID-19 a diminué comparativement à dimanche, pour un total de 201 patients actuellement pris en charge.

Par ailleurs, la province signale 1206 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui, ce qui représente une baisse comparativement à hier. Ce chiffre est sous-évalué en raison de l’accès aux tests de dépistage PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase en Ontario.

La santé publique ne déplore pas de nouveaux décès. À ce jour, 12 972 personnes sont décédées en raison de la COVID-19 depuis le début de la pandémie en Ontario.