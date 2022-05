Racisme : un conseil scolaire ontarien revoit son cours d’anglais langue seconde

Certains élèves issus de l’immigration ont reproché à leur école de les avoir placés dans des cours d’anglais langue seconde alors qu’ils le parlaient couramment, à l’instar de Lidia Tewodros.

Cette élève de 11e année a raconté à CBC que lorsqu'elle est arrivée d'Éthiopie avec sa famille, elle a été injustement placée dans une classe d'anglais langue seconde à Brampton, en Ontario.

Ils ont continué à insister pour me mettre en anglais langue seconde (ALS) même si j'excellais en classe d'anglais et que j'avais un niveau de lecture élevé, a-t-elle assuré. À cause de mon accent, et parce que j'étais une immigrante, ils disaient : "Non, elle ne peut pas parler; elle doit aller en ALS" .

Une pratique discriminatoire que cette élève n’est pas seule à avoir dénoncé. Des témoignages similaires se sont multipliés depuis la diffusion d’un reportage de CBC dans lequel des élèves ont pris part à un débat sur le racisme et la discrimination dans les écoles du Conseil scolaire du district de Peel.

Lidia Tewodros, une élève de 11e année de Brampton, explique avoir été placée dans une classe d'anglais langue seconde en 3e année alors qu'elle le parlait couramment. Photo : Robert Krbavac / CBC

Le PDSBConseil scolaire du district de Peel rétorque qu'il est conscient du problème et qu'il est déterminé à le résoudre bien que les directives du ministère de l'Éducation visant à combattre le racisme et la discrimination ne mentionnent pas spécifiquement l' ALSanglais langue seconde , souligne-t-il.

L'une de ces améliorations consiste à accepter la translangue , une approche selon laquelle les élèves polyglottes peuvent prendre des notes dans leur langue maternelle tout en apprenant une leçon en anglais. Ils sont aussi autorisés à parler plusieurs langues de manière interchangeable en classe pour comprendre un sujet.

Donna Ford, du conseil scolaire public de Peel (PDSB), défend les mesures mises en place par son organisme pour lutter contre le racisme et la discrimination. Photo : CBC

Ce que nous voulons faire au PDSBConseil scolaire du district de Peel , c'est nous assurer que ce qui est arrivé à Lidia et à d'autres élèves ne se reproduise plus , a commenté Donna Ford, chargée de l'éducation autochtone, de la lutte contre le racisme et l'oppression et des partenariats communautaires de ce conseil scolaire.

À l'heure actuelle, le Conseil scolaire du district de Peel détermine quels élèves pourraient avoir besoin d'être placés en ALSanglais langue seconde à partir d'informations provenant des centres d'accueil régionaux de Brampton et de Mississauga, baptisés We Welcome the World .

Après une évaluation collaborative avec l'élève et ses parents, les éducateurs recommandent à l'école de placer ou non l'enfant en ALSanglais langue seconde . Malgré ces efforts, certains élèves qui parlent anglais sont toujours placés en ASLanglais langue seconde , ce que Mme Ford attribue tout bonnement à de la discrimination.

Les préjugés jouent et des décisions sont prises, constate-t-elle. C'est la manifestation du racisme institutionnel. Cela a déjà été dénoncé dans les directives du ministère et notre mandat est d'éliminer cette pratique et de mettre en place des pratiques fondées sur des principes antiracistes et anti-oppressifs.

