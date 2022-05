Un rassemblement prévu mercredi pour Madison Roy-Boudreau

Cela fera un an que Madison Roy-Boudreau est disparue mercredi. Même si la disparition de la jeune âgée de 14 ans est considérée comme un homicide par la police, la communauté garde espoir et continue de la chercher.

Nous n’abandonnons pas. Nous sommes un groupe et sortons constamment pour la chercher, pour chercher des indices , explique Maggie Lavigne, une amie de la famille dans une entrevue la semaine dernière.

Maggie Lavigne participe aux recherches chaque jour après son quart de travail depuis la disparition de Madison (archives). Photo : Nicolas Steinbach

Nous savons ce que nous cherchons, comme son sac à dos, ce qui a disparu, ce qu’elle portait. Nous prions que la GRCGendarmerie royale du Canada trouve quelque chose , ajoute-t-elle.

Mercredi soir, des amis et des membres de la famille Roy-Boudreau se réuniront au pavillon du parc Coronation de Bathurst pour souligner l’anniversaire de sa disparition, le 11 mai 2021.

Ce matin-là, vers 7 h 30, elle a été aperçue montant à bord d’une camionnette Ford Ranger gris. En août, le chef de la police de Bathurst a expliqué que l’enquête pointait vers un homicide.

Maggie Lavigne indique que l’année a été difficile pour la famille et la communauté.

Nous avons de bons et de mauvais jours. Il y a beaucoup de larmes quand on parle de Madison. Il y a de la colère et beaucoup d’émotions , raconte-t-elle.

Une enquête compliquée

Au départ, l’enquête était menée par les enquêteurs de la Force policière de Bathurst.

Quelques semaines après la disparition de Madison, ils ont fait un rapprochement entre l'affaire et l'arrestation d'un homme de 42 ans pour d'autres motifs.

Les policiers n'ont pas voulu dire s'il s’agissait d’une personne d'intérêt dans l'enquête. Jusqu'à présent, l’homme n'a pas été accusé en rapport avec la disparition de Madison.

Le mois dernier, la GRCGendarmerie royale du Canada a pris en charge l’enquête après avoir déterminé que le lieu de sa disparition était à l’extérieur du territoire de juridiction de la Force policière de Bathurst.

Le caporal Hans Ouellette indique que les efforts pour retrouver la jeune fille se poursuivent.

Notre priorité est de retrouver Madison et d’offrir des réponses à la famille et à la communauté. Nous demandons à quiconque a de l’information de contacter Échec au crime , dit-il.

Le rassemblement pour Madison Roy Boudreau commence à 18 h au pavillon de jardin du parc Coronation. On demande aux gens de porter du violet, la couleur préférée de l’adolescente.