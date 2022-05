Stéphane Sarrazin défend le bilan du gouvernement Ford en francophonie

C’est important de comprendre - et beaucoup de gens ne le savent pas - que beaucoup a été fait pour la francophonie ontarienne dans le dernier quatre ans, plus que ce que le gouvernement précédent a fait dans les 15 ans auparavant , lance l’actuel maire d’Alfred-Plantagenet et candidat aux élections provinciales du 2 juin pour le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

M. Sarrazin cite notamment la modernisation de la Loi sur les services en français. Une réforme très attendue par les Franco-Ontariens et qui a été réalisée par le gouvernement durant son mandat, comme s’y était engagée la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Il rappelle également la reconnaissance du drapeau franco-ontarien comme emblème officiel de la province.

« La ministre Mulroney, c’est vraiment la championne quand ça vient à faire avancer la francophonie et faire sûr qu’on maintienne nos services en Ontario. » — Une citation de Stéphane Sarrazin, candidat progressiste-conservateur dans Glengarry-Prescott-Russell

La disparition du poste de commissaire aux services en français indépendant ou encore les rebondissements qui ont entouré la création de l’Université de l’Ontario français (UOF), le candidat dans Glengarry-Prescott-Russell tente de les relativiser. Il explique que le gouvernement de Doug Ford a hérité d’une dette importante à son arrivée au pouvoir et que dans le dossier de l’ UOFUniversité de l’Ontario français , le gel annoncé du projet en novembre 2018 a finalement permis d’obtenir une aide conséquente du gouvernement fédéral.

On a vraiment fait du progrès , assure-t-il. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, mais c’est mon travail de les faire connaître quand je fais du porte-à-porte.

Des critiques contre Amanda Simard

Selon M. Sarrazin, beaucoup d’électeurs ont une mauvaise perception des accomplissements réalisés pour les francophones durant les quatre dernières années, mais aussi du rôle joué par chacun pour faire avancer le dossier.

À commencer par celui de son adversaire aux prochaines élections dans Glengarry-Prescott-Russell, la transfuge progressiste-conservatrice devenue libérale en opposition au traitement de la francophonie par le gouvernement de Doug Ford, Amanda Simard.

Si les gens consultent vraiment les minutes de l’Assemblée législative, ils vont réaliser qu'Amanda Simard n’est peut-être pas la personne qui a le plus fait avancer la francophonie en Ontario. J’ai été déçu. Au début, en tant que maire et président des Comtés unis [de Prescott et Russell], j’ai souvent participé à des événements, des galas de l’Union des cultivateurs franco-ontariens notamment, où Mme Simard n’était pas là et où c’est moi qui ai dû prendre la parole pour remplacer la députée qui était absente. Je pense que les gens n’ont peut-être pas l’heure juste quand ça vient à Mme Simard.

La députée sortante de Glengarry—Prescott—Russell et candidate à la réélection, Amanda Simard (archives) Photo : Radio-Canada

Il invite les électeurs à faire le même exercice qu’il dit avoir fait et de repasser à travers les débats qui ont eu lieu à Queen’s Park pour confirmer ses propos.

« On est là pour agir. Les libéraux ont parlé, mais les conservateurs ont agi. » — Une citation de Stéphane Sarrazin, candidat progressiste-conservateur dans Glengarry-Prescott-Russell

Dans une circonscription aussi francophone que Glengarry-Prescott-Russell, le dossier de la francophonie pourrait avoir un impact. Et M. Sarrazin assure que s’il est élu, ce sera une de ses priorités.

Moi, je suis un fier Franco-Ontarien et, en étant maire d’Alfred Plantagenet, une municipalité francophone, j’ai été président des Comtés unis de Prescott et Russell. On est la région la plus francophone de l’Ontario, je vais continuer à travailler pour la francophonie , plaide-t-il, racontant être en train de travailler à la création d’un projet de monument de la francophonie à Alfred.

C’est le but de l’exercice de me présenter pour bien représenter les francophones de l’Ontario , poursuit-il. Je suis prêt à me battre. J’en ai parlé avec la ministre Mulroney qui était dans notre région, il y a deux semaines. [...] Je lui ai dit que pour moi, c’est important de continuer à se battre pour la francophonie. Et je pense qu’on est sur la même note avec Mme Mulroney.