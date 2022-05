Élections : « En tant que peuple autochtone, il faut avoir une place à la table »

Vous savez, chaque élection est la même, ils viennent frapper aux portes et des promesses sont faites , lâche Glen Hare, le chef régional de l’Ontario. Il estime que les communications se sont améliorées avec les gouvernements provincial et fédéral quand il a fallu gérer les effets de la pandémie. Mais il reste tant à faire, selon lui.

Il a récemment organisé une rencontre entre les chefs de différentes Premières Nations et ceux des partis qui se présentent au scrutin du 2 juin. Une rencontre sous forme de questions-réponses où il a principalement était question des droits issus des traités, de protection des territoires, de logements salubres et de santé mentale. Seul Doug Ford, chef du parti progressiste-conservateur, était absent.

Participer aux prises de décisions

Si le chef Hare aimerait voir quelque chose changer lors de ces élections, c'est bien la participation des Autochtones au processus décisionnel politique. Il reconnaît par exemple que le développement économique du Nord de l’Ontario est important, mais il aimerait une meilleure considération de l'ensemble des communautés.

Toutes ces activités de forage que vous voyez dans la province, c’est sur nos terres, dans notre arrière-cour que cela se passe. Très souvent, en nous laissant sans rien , dit-il. Les projets d’exploitation minière sur le territoire du Cercle de Feu divisent en effet les communautés autochtones de la région.

Le chef régional de l'Ontario, Glen Hare. Photo : CBC / CBC

En ce qui concerne la crise du logement, Glen Hare rappelle qu'elle est particulièrement aiguë dans les communautés autochtones, mais qu'elles sont souvent laissées pour compte. Il souligne que des milliers de logements sont construits chaque année à Toronto, mais que le climat n’est pas le même dans les communautés isolées du nord de la province.

J’ai toujours plaidé pour que le gouvernement nous accorde des fonds pour répondre à nos besoins de construction pendant l’été et pas selon un calendrier similaire au sud de la province , dit-il.

Une autre priorité soulevée lors des discussions : la santé mentale, qui s'est beaucoup détériorée dans certaines communautés. Il espère que le prochain gouvernement ne fera pas la sourde oreille et prendra des mesures pour mettre rapidement en place des programmes pour prévenir une crise déjà palpable.

Le poids du vote autochtone

Le professeur adjoint à l'Institut de recherche et d'études autochtones de l'Université d'Ottawa et Anichinabé de la Première Nation Pikwàkanagàn, Veldon Coburn, rappelle qu’il n’existe pas de données précises sur le taux de participation des communautés autochtones aux élections provinciales, mais historiquement, à l’instar des élections fédérales, ce taux demeure faible.

Il est difficile, pour certains, de se sentir engagés par des politiciens qui ne viennent pas toujours s’adresser directement à eux et des systèmes qui fonctionnent en dehors de leurs communautés. M. Coburn rappelle aussi qu'il y a un rapport de distance qui s'est établi, et de méfiance. Il y a aussi le sentiment de ne pas voter pour le gouvernement d'un système dans lequel on ne se reconnaît pas , explique-t-il.

« Il y a un ressentiment colonial aussi, vous votez pour un gouvernement qui est, en quelque sorte, toujours l'oppresseur à bien des égards. » — Une citation de Veldon Coburn, professeur adjoint à l'Institut de recherche et d'études autochtones, Université d'Ottawa

L’adjoint à l'Institut de recherche et d'études autochtones de l'Université d'Ottawa et Anichinabé de la Première Nation Pikwàkanagàn, Veldon Coburn Photo : Radio-Canada

Il y a aussi le fait que les réserves sont des territoires qui tombent sous la juridiction fédérale. Mais pour 50 % des personnes autochtones vivant en dehors de ces réserves, ce sont les décisions provinciales qui touchent leur quotidien , rappelle M. Coburn.

Le docteur en sciences politiques de l'Université de Montréal, Simon Dabin, souligne d'ailleurs que le poids démographique des Autochtones commence à avoir de plus en plus d'importance. À l'heure actuelle, au fédéral, il n'y a que cinq circonscriptions qui sont majoritairement autochtones, mais on peut considérer qu'il existe à peu près une vingtaine de circonscriptions où le poids démographique autochtone est important.

« Ce poids démographique on le sent de plus en plus dans les partis politiques qui présentent des candidats autochtones et des plateformes qui répondent davantage aux besoins des nations autochtones. » — Une citation de Simon Dabin, docteur en sciences politiques, UdeM

Simon Dabin, docteur en sciences politiques Photo : Radio-Canada

Le problème est que bien souvent, selon lui, les conflits de compétences entre les gouvernements ont ralenti les projets, notamment en ce qui a trait à un meilleur accès à l’eau potable ou dans le milieu de la santé. Les gouvernements se sont longtemps renvoyé la balle. Mais le colonialisme reste la principale raison qui explique les écarts socio-économiques entre les Premières Nations et la population canadienne , rappelle-t-il.

Le député sortant et candidat néo-démocrate dans la circonscription de Keewitinoong et membre de la Première Nation de Kingfisher Lake, Sol Mamakwa, regrette d'ailleurs que les deux niveaux de gouvernements se rejettent la balle en termes de responsabilités.

« Quand je siège à Queen’s Park, je remarque que la plupart du temps le gouvernement va utiliser l’excuse des juridictions pour ne rien faire. Que ce soit pour le logement, une crise de santé mentale, de santé, l’accès à l’eau potable… » — Une citation de Sol Mamakwa, candidat NPD dans Kiiwetinoong

Dans la circonscription où il est candidat, il y a 14 avis de faire bouillir l'eau à long terme. Difficile de comprendre que la province n’agisse pas plus vite, selon lui. Si c’était à Toronto, Ottawa, Milton, ce serait inacceptable. Les Ontariens devraient être traités sur un pied d’égalité pour l’accès aux services.

Me Alain Bartleman, avocat et membre de la Première nation des Chippewas de Rama, rappelle pour sa part que le gouvernement provincial détient toujours les juridictions en ce qui concerne les affaires locales civiles. En termes d'eau potable, la province peut expliquer les permis, les licences et donner un coup de main aux communautés , assure-t-il.

Représentativité au sein du gouvernement

La représentation autochtone demeure aussi faible parmi les candidats en lice pour des sièges à Queen’s Park. Avant 2018, un seul candidat qui s’identifiait comme autochtone avait été élu député provincial en Ontario : Peter North, dans la circonscription d’Elgin dans les années 1990.

Depuis, ce nombre a augmenté, notamment avec l’apparition de deux nouvelles circonscriptions comptant d’importantes populations autochtones :

Mushkegowuk-Baie James (Nord-Est), remportée en 2018 par Guy Bourgouin, qui s’identifie comme Métis

Keewitinoong (Nord-Ouest) où les électeurs ont élu remportée en 2018 par Sol Mamakwa de la Première Nation de Kingfisher Lake

Suze Morrison, ancienne députée de Toronto-Centre, a quant à elle été la première femme aux origines autochtones à siéger à Queen’s Park. Elle s’est battue pour les Autochtones vivant en milieu urbain, principalement.

Sol Mamakwa, candidat dans la circonscription de Kiiwetinoong, affirme qu'Élections Canada doit prendre des mesures supplémentaires pour établir des relations et établir la confiance avec les Premières Nations. Photo : CBC/Logan Turner

Sol Mamakwa brigue un deuxième mandat. Il a tenu, depuis son entrée à Queen’s Park, le rôle du principal porte-parole du parti en matière d’affaires autochtones. Il a aussi sensibilisé ses collègues aux problèmes auxquels sont confrontées les communautés éloignées, notamment pour exercer leur droit de vote.

Selon lui, le taux de participation électorale demeure aussi très faible, car il est difficile pour certaines communautés d’avoir accès à un bureau de vote, comme cela s’est vu durant les élections fédérales.

Il devrait y avoir des bureaux de vote dans toutes les réserves. Si dans n’importe quelle ville ou n'importe quel quartier une population n’avait pas accès au vote dans ce pays, ça créerait des tensions énormes et ce serait scandaleux pour la majorité des gens , estime Simon Dabin.

« Il y a toujours un deux poids, deux mesures. Si une ville entière n’avait pas pu voter au Canada, ça aurait choqué tout le monde. » — Une citation de Simon Dabin, docteur en sciences politiques, Université de Montréal

S’il dénonce le côté paternaliste du gouvernement, Sol Mamakwa dit être conscient qu’il s’agit d’un système qui n’a pas été construit pour les peuples autochtones. Mais je pense qu’il y a une voix et une perspective que j’ai que mes collègues ont besoin d’entendre avant de prendre des décisions qui vont toucher nos populations, notamment dans le nord de la province où de nombreux projets de développement ont lieu qui affectent directement le mode de vie traditionnel de certaines communautés , dit-il.

Sol Mamakwa a demandé aux gouvernements ontarien et canadien d'examiner tous les sites d'anciennes écoles résidentielles à la recherche de sépultures d'enfants autochtones. Photo : Radio-Canada / Natasha MacDonald-Dupuis

Cette année, Vanessa Lalonde de la Première Nation Oneida of the Thames est candidate pour les libéraux dans London-Ouest. C’est important parce qu’on ne voit pas beaucoup d’Autochtones en politique provinciale et dans la politique en général. Je suis prête à franchir cette étape et je pense qu’il existe de nombreux appels à l’action concernant les peuples autochtones sur lesquels nous pouvons nous concentrer , dit-elle.

« La représentation est si importante et je pense qu'il est si important que tout le monde soit représenté dans notre gouvernement, de même que les différentes expériences vécues. » — Une citation de Vanessa Lalonde, candidate libérale dans London-Ouest

L’accès à l’eau potable est aussi l'un de ses chevaux de bataille. J’ai de la famille qui vit dans une réserve qui n’a pas eu d’eau potable depuis des années. Les parents doivent s’assurer que leurs enfants ne boivent pas d’eau quand ils prennent un bain , raconte-t-elle.

Vanessa Lalonde, candidate dans London-Ouest Photo : Photo remise par Vanessa Lalonde

Selon Me Alain Bartleman, avocat et membre de la Première nation des Chippewas de Rama, le ton des discussions par rapport aux populations autochtones a beaucoup changé depuis les deux dernières années et la déchirante découverte des restes de centaines d'enfants près des pensionnats pour Autochtones, et tant d'autres ensuite.

« Je pense qu'il est vraiment l'heure pour nous, en tant que peuple autochtone, de s'insérer dans les discussions politiques. Il faut avoir une place à table. » — Une citation de Me Alain Bartleman

L'avocat Alain Bartleman Photo : Radio-Canada