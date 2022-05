Prolongation du moratoire sur la pêche à la perchaude dans le lac Saint-Pierre

Le moratoire a été instauré en 2012 pour une période de dix ans.

Une carte de la zone visée par le moratoire de la pêche sportive à la perchaude. Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Ce choix a été fait puisque la production de jeunes perchaudes est à peine suffisante pour combler la disparition des perchaudes adultes causée par la mortalité naturelle , a expliqué Pierre Magnan, chercheur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie des eaux douces de l’Université du Québec à Trois-Rivières, sur nos ondes.

« Les petites perchaudes de 1 an et 2 ans sont cinq fois moins abondantes qu’en 2002. » — Une citation de Pierre Magnan, chercheur

Ces observations ont été faites lors de pêches expérimentales du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui sont effectuées aux deux à cinq ans.

L’agriculture en cause?

Pierre Magnan cible le changement des pratiques agricoles au début des années 1990 pour cette situation.

On est passé d’une agriculture où on coupait seulement le foin sans laboure à une agriculture où on allait semer dans la zone inondable du blé, du maïs, différentes céréales en faisant des labours à l’automne. Et là, on a détérioré beaucoup la vitesse de reproduction de la perchaude qui a besoin des brindilles de végétation morte pour pondre ses œufs au printemps , a-t-il mentionné.

Le chercheur rappelle que Québec a investi 16 millions $ en 2017 pour restaurer l’habitat du lac Saint-Pierre. Une vingtaine de projets ont jusqu’ici profité de cet argent, ce qui donne espoir à M. Magnan pour la suite des choses.

À terme, 700 hectares d’habitat de reproduction de la perchaude pourront être restaurés.