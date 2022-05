Les élèves de Sherbrooke sont invités à bouger durant le mois de mai

Durant le mois de mai, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) invite plus de 6000 élèves d’âge primaire et secondaire à bouger avec le projet Oser être pour oser devenir.

En place depuis une douzaine d’années, le projet offre aux jeunes et à leur entourage de se mettre en action trois fois par semaine.

« Le but est de mobiliser les jeunes à prendre soin de leur santé, avoir un levier positif pour terminer l’année scolaire, de se mettre en mouvement et de voir les répercussions sur leur santé mentale, mais aussi émotionnelle. » — Une citation de Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire au CSSRS

Pour atteindre cet objectif, des plans d’entraînement sont offerts. Ça fait de beaux défis et cela fait aussi de beaux moments à partager , raconte Mme Butterfield au micro de Par ici l’info. Il y a plusieurs enseignants qui se mobilisent et qui vont même faire des entraînements avec les élèves.

Afin d’encourager le plus de participants possible à prendre part au défi, trois niveaux d’entraînement sont à la disposition des élèves du secondaire. On a aussi le Relais O2 en fin de semaine, qui était le volet plus adulte, qui a touché 600 adultes qui se sont mis à courir en lien avec la persévérance scolaire , indique Mme Butterfield.

« Les aptitudes que l'on va développer dans le sport, oui c’est le fun parce que l’on arrive à la ligne d’arrivée, mais si on est capable de les transposer dans les autres aspects de notre vie, cela fait que l’on peut réaliser beaucoup de choses. » — Une citation de Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire au CSSRS