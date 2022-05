Deux personnes secourues, à Quyon en Outaouais, après que leur canot ait chaviré

Deux résidents d’Ottawa ont eu toute une frayeur, dimanche, en fin de journée. Vers 18 h 45, la Sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines a reçu deux appels 911 à partir d’un même téléphone. Mais faute d’une bonne réception, il lui a été impossible de comprendre ce qui se passait exactement, explique la sécurité publique dans un communiqué diffusé lundi matin.

La seule information que nous avions était qu’il y avait deux personnes en détresse sur un plan d’eau du secteur Quyon , écrit-elle.

Alors que les pompiers de La Pêche et du Pontiac étaient mobilisés pour tenter de localiser ces deux personnes, un citoyen a finalement prévenu la Sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines que son ami avait secouru un homme et une femme dont le canot avait chaviré sur la rivière des Outaouais, à la hauteur du chemin Dion. Il a alors été possible de confirmer que ces deux personnes, âgées dans le début de la vingtaine et résidentes d’Ottawa, étaient bel et bien les personnes qui avaient tenté un peu plus tôt de joindre le 911.

La mauvaise réception lors de leur premier appel, puis l’absence de nouvelle communication, s’expliquent par le fait que leur cellulaire a été immergé lorsque leur canot s’est renversé, indique la Sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines.

Les rescapés, âgés dans le début de la vingtaine et résidents d’Ottawa, n’ont subi aucune blessure. Tous deux portaient une veste de flottaison, précise la sécurité publique. Ils sont restés dans l’eau environ 15 minutes avant d’être secourus grâce à leurs cris et leurs signes de détresse que leur bon samaritain a entendus alors qu’il se trouvait dans une résidence du secteur.