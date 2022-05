Une usine de portes et fenêtres détruite par les flammes en Beauce

Une usine du fabricant de portes et fenêtres Abritek n'est plus qu'un amas de ruines. Le bâtiment a été rasé par les flammes dimanche soir, à Saint-Georges, en Beauce.

L'incendie qui a pris naissance vers 22 h 20 est rapidement devenu d'une rare intensité, à ce point que des voitures stationnées à proximité de l'usine ont également pris feu.

Les pompiers ont dû travailler longuement en mode défensif pour éviter la propagation. Des résidents des maisons voisines de la 127e Rue ont d'ailleurs été évacués en raison de l’ampleur des flammes.

Incendie criminel?

Il n'est pas exclu pour le moment que l'incendie ait été allumé volontairement. Des techniciens en scène incendie sont sur place lundi matin. L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec (SQ).

À l'aube, les pompiers travaillent sur un bâtiment qui n'est plus qu'un amas de ruines. Photo : Courtoisie/Marie-Ève Giroux

Le travail des pompiers de Saint-Georges a par ailleurs été compliqué parce qu'il n'y a pas de borne-fontaine dans le secteur.

LA SOPFEU appelée

Les sapeurs ont demandé l'aide des pompiers des municipalités de Saint-Prosper, Saint-Martin et Beauceville. La SOPFEU a même été appelée en renfort.

Les risques de propagation étaient élevés. La SOPFEU a même été appelée. Photo : Courtoisie/Marie-Ève Giroux

Au lendemain du sinistre, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a exprimé sa sympathie envers les propriétaires de cette entreprise familiale.

C'est un événement malheureux pour Abritek. Heureusement, aucun blessé et connaissant très bien les propriétaires, je suis certain qu'elles vont traverser ce nouveau défi et en ressortir plus fortes , a-t-il souligné.

Abritek, qui emploie plus d'une centaine de travailleurs, dispose toutefois d'une deuxième usine de fabrication à Saint-Georges.