Les Oilers en panne, la série est égale 2-2

Jonathan Quick a réalisé 31 arrêts pour récolter le jeu blanc, 48 heures après avoir dû céder sa place à Cal Petersen lors du troisième match de la série.

Mike Smith de son côté a repoussé 42 des 45 tirs dirigés vers lui.

Les Kings ont marqué après huit minutes de jeu en première période quand le défenseur Evan Bouchard a été incapable de maîtriser la rondelle devant le filet de Mike Smith. Phillip Danault s’en est emparé et l’a remise à Trevor Moore qui a marqué son deuxième des séries.

Six minutes plus tard, Troy Stecher, qui disputait son premier match dans cette série, a lancé en direction du filet des Oilers, la rondelle a touché le bâton du défenseur Duncan Keith avant de se frayer un chemin entre les jambières de Smith.

Les Oilers ont bénéficié de trois supériorités numériques, deux lors du deuxième tiers et un en début de troisième période.

Lors du premier, ils ont tiré deux fois sur Jonathan Quick, mais ce sont les Kings qui ont eu la meilleure chance de marquer. Phillip Danault a soutiré la rondelle à Tyson Barrie dans le territoire des Kings, puis a traversé la patinoire pour se présenter seul devant Mike Smith qui a réussi l’arrêt.

Lors du deuxième avantage numérique, les Oilers ont été incapables de lancer sur le filet des Kings. Ils ont réussi deux tirs lors du troisième, toujours sans succès.

Il s'agissait d'un premier match sans but en avantage numérique pour les Oilers depuis le début de la série.

Avec un peu moins de cinq minutes à faire en troisième, Carl Grundstrom a mis le match hors d’atteinte pour les Oilers. L’entraîneur Jay Woodcroft a demandé la reprise vidéo, alléguant qu’il y avait eu obstruction sur Mike Smith, mais la décision des officiels n'a pas changée.

Grundstrom a inscrit un autre but, celui-là dans un filet désert.

Mauvais départ

Plusieurs s’attendaient sans doute à un autre festival offensif de la part des Oilers, mais l’entraîneur-chef Jay Woodcroft avait été clair, chaque match est un recommencement et le pointage des matchs précédents ne veulent plus rien dire quand un nouveau s’amorce.

Il aurait aimé voir ses protégés connaître un meilleur début de rencontre.

Nous savions qu’ils allaient être agressifs en début de match et nous n’avons pas été en mesure de répondre. Nous n’avons pas patiné au niveau auquel nous aurions dû le faire et nous avons perdu plusieurs batailles. Il faudra être meilleur lors du cinquième match.

L’entraîneur qui est habituellement assez fidèle à ses trios a effectué quelques changements au cours de la rencontre. On a notamment vu Ryan Nugent-Hopkins jouer avec Leon Draisaitl et Zach Hyman, puis Kailer Yamamoto être jumelé à Connor McDavid et Evander Kane.

Il y a eu plusieurs situations où nous avons dû jouer à quatre contre quatre , a affirmé l’entraîneur, tout en avouant par la suite qu’il tentait aussi de créer une étincelle pour générer un peu plus d’attaque.

Derick Brassard à la rescousse

L’attaquant Derick Brassard a disputé un premier match avec les Oilers en séries éliminatoires. Il a remplacé Derek Ryan au sein de la formation. Jay Woodcroft a mentionné que Ryan était tenu à l’écart du jeu par précaution, mais il ne souffre pas d’une blessure majeure.

Brassard et Zack Kassian sont les deux seuls joueurs des Oilers à ne pas avoir lancé sur Jonathan Quick. Brassard a réussi trois mises en échec et a perdu deux mises en jeu.

Six inconduites

Les esprits se sont échauffés alors que six punitions d’inconduite ont été décernées dans les dernières minutes du match.

D’abord Evander Kane et Alexander Edler à la suite du but du premier but de Grundstrom. Darnell Nurse et Trevor Moore ont suivi, puis Cody Ceci et Blake Lizotte sont allé retrouver leurs coéquipiers au vestiaire quelques secondes plus tard.

Les deux équipes retournent maintenant à Edmonton pour la présentation du cinquième match, mardi.