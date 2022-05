Le NPD promet plus de services de santé et d’éducation en français dans le Nord

Le Nouveau Parti démocratique dévoile lundi son programme électoral pour le Nord de l’Ontario. Il comprend notamment de nombreuses mesures pour améliorer les soins de santé, l’éducation en français, l’accès à Internet haute vitesse et les relations avec les Autochtones.

Le programme électoral du parti pour le Nord est lancé alors que la chef est en tournée en début de semaine à Sudbury, North Bay et Barrie.

Nous savons que les résidents du Nord n’ont jamais eu le même accès aux services de santé, n’ont pas reçu autant d’attention des gouvernements provinciaux que les collectivités du Sud , a déclaré la chef Andrea Horwath.

L'objectif du NPD est de recruter 300 médecins pour le Nord. Photo : Associated Press / Jeff Roberson

S’il forme le gouvernement, le NPDNouveau Parti démocratique compte recruter 300 médecins pour le Nord, dont 100 spécialistes et 40 praticiens en santé mentale.

Il veut collaborer avec l’Ordre des médecins et chirurgiens pour accélérer la reconnaissance des diplômes des médecins formés à l’étranger et offrir des incitatifs et du soutien aux travailleurs de la santé qui s’installeraient dans des secteurs mal desservis.

« La COVID nous a démontré que les failles de notre système de santé étaient profondes en général, mais plus encore dans le Nord de l’Ontario. » — Une citation de Andrea Horwath, chef du NPD

Le parti veut aussi appliquer une limite de 14 jours pour le remboursement des frais de déplacement des résidents qui doivent aller à l’extérieur pour recevoir des soins de santé.

Le NPD veut relancer le programme de formation des sages-femmes à Sudbury, pour aider les familles francophones et autochtones. L’Université Laurentienne a aboli son programme de formation dans le cadre de sa restructuration.

Il promet aussi d’augmenter le nombre d’établissements de santé qui sont gérés par des francophones et offrent des services en français, que ce soit des centres de soins de longue durée, des cliniques communautaires ou des ressources en santé mentale et toxicomanie.

Le NPD veut que le ministère de la Santé tienne compte de l'accès aux services en français dans sa planification tout en créant de nouveaux centres de soins. Photo : Shutterstock / Alexander Raths

Au chapitre de l’éducation, le parti d’Andrea Horwath compte doubler le Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord. Il s’engage aussi à appuyer le projet de l’Université de Sudbury en français. Les déboires de l’Université Laurentienne ont causé une perte catastrophique pour les programmes en français , note le NPD.

Des promesses liées à l’économie et au transport sont aussi contenues dans la plateforme. L’accès à Internet à haute vitesse dans l’ensemble de l’Ontario d’ici 2025 est l’une d’entre elles.

Un gouvernement néo-démocrate étendrait l'accès à Internet haute vitesse à tout l'Ontario d'ici 2025, promet le parti. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

L’amélioration des services de transport interurbain, le rétablissement du service du train Northlander, l’adoption de règles favorisant la construction de véhicules de transport en commun dans la province et l’amélioration des programmes de formation pour les métiers font partie des promesses néo-démocrates.

Finalement, le NPD souhaite établir une relation de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations.

Cela se répercuterait notamment dans le dossier du Cercle de feu.

Le NPD promet d'ouvrir des centres de formation et d'emploi pour favoriser les carrières dans les métiers spécialisés. Photo : Shutterstock/Daisy Daisy

Le développement du Cercle de feu représente une possibilité extraordinaire – à condition de bien faire les choses, ce qui veut dire faire notre devoir en consultant les Premières Nations et déployer une gestion environnementale judicieuse , précise le parti dans son programme.

Diverses initiatives et mesures sont proposées pour améliorer les conditions de vie des Premières Nations, que ce soit avoir l’accès à l’eau potable ou à des logements décents, atténuer des problèmes comme le suicide chez les jeunes et favoriser le règlement des revendications territoriales.

Avec les informations de Mathieu Simard