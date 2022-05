Passion Guy Lafleur

C’est dire si le 22 avril dernier, jour de la mort du démon blond, a été une tragédie pour ce Québécois. La journée la plus triste de ma vie, commente-t-il. Terrible, terrible… Là, je commence tout juste à m’en remettre.

La collection de Michel Leclerc sur Guy Lafleur comprend un nombre important d'objets divers. Photo : Radio-Canada

Michel Leclerc ne s’en cache pas. Il est en deuil. On était habitué à vivre avec, il était avec nous autres. Là, on le verra plus nulle part.

Une bière, à la cabane à sucre, avec son idole

Sa passion pour le hockeyeur remonte au temps où ce dernier jouait pour Les Remparts. Bien plus qu’un athlète, Michel Leclerc le percevait comme un modèle de vie .

Il l’a rencontré une trentaine de fois, et il n’en est pas peu fier. J’ai déjà pris une bière avec, à sa cabane à sucre. Il était très gentil. Il était gêné, j’étais gêné. Fais que ça faisait de drôles de conversations .

Michel Leclerc a rencontré son idole, Guy Lafleur, une trentaine de fois. Photo : Radio-Canada

Michel Leclerc aimerait donner une utilité à sa collection. Si la Ville de Thurso, lieu de naissance de Guy Lafleur, décidait de fonder une maison ou un musée en son honneur, il serait prêt à lui céder tout ce qu’il a amassé.

Son souhait étant que Guy Lafleur reste à l’histoire .

D’après les informations d’Alicia Rochevrier