Le monde est déterminé à empêcher une victoire de Poutine en Ukraine, dit Trudeau

Le monde fera tout son possible pour s'assurer que le président russe Vladimir Poutine perde la guerre en Ukraine, notamment en imposant pendant des années des sanctions contre Moscou, a déclaré dimanche soir le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Ce que Poutine doit comprendre, c'est que l'Occident est absolument déterminé à faire front contre ce qu'il est en train de faire , a-t-il dit dans un entretien à Reuters en marge d'une visite surprise en Ukraine lors de laquelle le dirigeant canadien s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présenté comme un ami .

Sa guerre illégale, ses escalades, ses franchissements de lignes rouges en choisissant d'envahir davantage l'Ukraine signifient que nous, le monde, ferons tout notre possible pour s'assurer qu'il perdra , a ajouté M. Trudeau, estimant que Vladimir Poutine effectuait une erreur terrible.

Il inflige des atrocités aux civils, et il le fait parce qu'il pensait qu'il pouvait gagner. Mais il peut seulement perdre , a déclaré Justin Trudeau, interrogé sur ce qu'il dirait au président russe alors que celui-ci se prépare à commémorer lundi la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Pour marquer le Jour de la Victoire , Vladimir Poutine, au pouvoir à Moscou depuis 1999, a pris pour habitude d'assister depuis une tribune de la Place Rouge à un défilé de soldats et chars d'assaut lors duquel sont aussi exhibés roquettes et missiles intercontinentaux, pendant que des avions de chasse supersoniques, entre autres, survolent la zone.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le chef du Kremlin a régulièrement comparé ce qu'il qualifie d' opération militaire spéciale face aux nationalistes de Kiev au défi représenté pour l'Union soviétique par l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler en 1941.

Notre devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme qui a amené tant de souffrance à la population de différents pays , a dit Vladimir Poutine dans un message adressé aux populations des 12 anciens pays de l'Union soviétique, dont l'Ukraine et la Géorgie.

L'Ukraine et ses alliés rejettent les accusations de la Russie et estiment que celle-ci a lancé une guerre non provoquée avec l'objectif de rebâtir l'Union soviétique.

De son côté, Vladimir Poutine reproche aux États-Unis de se servir de l'Ukraine pour menacer la Russie.