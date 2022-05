Un morse attire les foules à Terre-Neuve

Depuis samedi après-midi, le mammifère marin se prélasse sur la plage Middle Cove, située dans la collectivité de Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove.

Le morse de l’Atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) est probablement jeune, puisqu’il est de taille moyenne pour cette espèce et que ses défenses sont plus courtes.

La présence d’un tel animal n’est pas une première, mais ils ne sont pas aperçus souvent aussi au sud.

Beaucoup de curieux

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) a demandé aux curieux de quand même garder leurs distances, pour ne pas perturber le morse, et pour leur propre sécurité.

Les morses sont de gros animaux, généralement tranquilles, mais malgré les apparences, ils peuvent atteindre la même vitesse qu’un être humain qui court lorsqu’ils sont hors de l’eau.

Le morse qui prenait un bain de soleil était entouré de beaucoup de curieux, dimanche. Photo : CBC / Andrew Hawthorn

Devant l’afflux constant de quidams, le ministère a finalement envoyé des agents sur les lieux pour garder le public à une distance raisonnable, et pour s’assurer que le morse ait le chemin libre pour retourner dans l’eau lorsqu’il serait prêt.

Les morses sont des mammifères marins qui sont protégés par la loi fédérale sur les Pêches : il ne faut pas s’en approcher à moins de 100 mètres.