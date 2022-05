L’atroce douleur de perdre son enfant

Rien n'est plus douloureux que la disparition d'un enfant, disent les parents qui ont vécu cette terrible épreuve. En ce jour de la fête des Mères, l'organisme Les Perséides organisait sa traditionnelle marche, à Québec, pour sensibiliser la population au drame du deuil périnatal.

À deux reprises, Jessica Pelletier a vécu cette difficile expérience. On a perdu Édouard à 23 semaines de grossesse. On a dû interrompre la grossesse parce qu’il n’était pas viable , se souvient-elle.

Annabelle était son étoile filante . Elle est juste restée 12 semaines dans mon bedon. Elle est partie toute seule.

Bien que les nourrissons n’aient pas pointé le bout de leur nez, Jessica Pelletier les a baptisés. On a besoin de les nommer. Pour nous, ils ont existé. C’est notre façon de les garder en vie.

Les papas ne sont pas épargnés

Les années ont passé, mais elle l’assure, ils sont toujours dans notre cœur . Le deuil périnatal ne touche pas seulement les mamans. Il frappe aussi les papas.

J’ai toujours pensé que c’était pire pour mon épouse parce qu’elle l’avait portée. Mais je l’ai sentie donner des coups dans le ventre de mon épouse , se rappelle Stéphane Ouellet.

Stéphane Ouellet n'a pas vécu le deuil périnatal de la même façon que sa femme. Photo : Radio-Canada / Victor Paré

Le 12 décembre 2011, lui et sa compagne se sont rendus à l’hôpital pour le déclenchement de l’accouchement. Ils se préparaient à accueillir leur premier enfant. Ce devait être une fille, mais le sort en a décidé autrement.

Les médecins ont découvert que le bébé était décédé après 40 semaines et cinq jours de grossesse. Le vendredi, tout allait bien. Le dimanche, le bébé était décédé.

Souvenirs indélébiles

Les causes de la mort restent inexpliquées. Le chagrin, lui, était bien réel. On a pleuré toutes les larmes de notre corps, c’était l’épreuve la plus difficile de toute notre vie.

Si le temps atténue les souffrances, il n’efface pas les mémoires. Il n’y a pas une journée où je ne pense pas à elle. Elle fait partie de nos vies. C’est notre aînée. Aujourd’hui, j’ai deux autres petits garçons. Ils savent qu’ils ont une grande sœur.

Environ 350 nouveau-nés succombent chaque année, selon les plus récentes statistiques. À cela s'ajoutent 575 décès survenus avant la naissance, que ce soit par une interruption volontaire de grossesse, lors d’un accouchement prématuré ou en raison de la mort inexpliquée du fœtus.

Jessica Pelletier considère que le deuil périnatal demeure un sujet tabou, et elle le regrette. La faute à personne, la faute à tout le monde.

Les parents sont gênés d’en parler. Les gens sont mal à l’aise d’en parler avec les parents. L’entourage vit ça comme un triste événement, pour nous c’est un deuil.

Jessica Pelletier reconnaît s'être sentie coupable après avoir perdu son premier enfant, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire de mal. Photo : Radio-Canada / Victor Paré

C’est pour sensibiliser l’opinion que l’organisme Les Perséides met en place une marche. Celle de dimanche était la 11e, en sachant que la précédente remontait à 2019.

Une centaine de participants ont défilé dans les rues au départ de la Faculté de médecine de l'Université Laval jusqu’au CHULCentre hospitalier de l'Université Laval . Des pas pour avancer, au sens propre et figuré.

D'après les informations de Marie-Pier Mercier