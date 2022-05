Prix du pétrole : quel impact sur la planification estivale des Manitobains ?

Ça fait mal au portefeuille. C’est 300$ pour remplir mon véhicule. Alors je conduis le moins possible , explique le Manitobain Scot Lewicki, rencontré dimanche à Winnipeg.

« Idéalement, je vais beaucoup travailler cet été, ce qui me permettra de me procurer de l’essence », affirme Scot Lewicki en entrevue avec Chantallya Louis. Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

C’est très élevé. Non seulement il est très élevé, mais il se maintient élevé, affirme le professeur en science économique à l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard. Parfois, on a des pointes brèves et des rechutes, mais là, non, ça se maintient.

« Je ne pense pas qu’il va y avoir de répit dans un proche avenir. » — Une citation de Jean-Thomas Bernard, professeur en science économique à l'Université d'Ottawa

Avec l’été qui approche et un conflit en Ukraine qui ne laisse pas prévoir d'issue à court terme, le professeur en science économique à l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard, n’anticipe pas de répit prochain pour le consommateur.

Le spécialiste en question énergétique avance que le marché anticipe une pénurie, alors que la consommation de biens augmente tandis que les chaînes d’approvisionnements connaissent des difficultés dans le monde entier.

En général, l’essence se vend un peu plus cher l’été. C’est la période de forte demande, ça va de la Confédération à la fête du Travail , explique M. Bernard en entrevue à l’émission de radio Le réveil.

Il peut se vendre deux, trois, quatre cents plus cher l’été, parce que c’est la pointe à ce moment-là. C’est au moment où la demande est la plus forte qu’ils peuvent maintenir des prix plus élevés , poursuit-il.

Anticipant cette hausse continue, certains Manitobains comptent modifier leurs comportements.

« Nous prions que le gouvernement nous aide avec les finances, peut-être en offrant des indemnités aux citoyens qui ressentent les effets de ces prix qui montent en flèche », affirme Ebenezer Fatimehin en entrevue avec Chantallya Louis. Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

Ces temps-ci, je limite mes déplacements, je discute avec les gens par téléphone, par zoom, et cet été, j’utiliserai mon vélo afin de me rendre au bureau, confie Ebenezer Fatimehin. Nous n’avons pas le choix. Nous n’aimons pas ça, mais c’est la réalité.

Quand le coût du transport augmente, ça fait augmenter le prix de tout ce que l’on consomme, explique Jean-Thomas Bernard. Tout ce qu’on consomme requiert du transport.

Pour plusieurs, il n’est pas si évident de se débarrasser de la dépendance au pétrole.

« Je ne compte pas acheter de véhicule électrique dans les prochaines années, affirme Marcel Gaudry en entrevue avec Chantallya Louis. On espère que les prix diminuent et que les choses se stabilisent. » Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

Je pense que les véhicules électriques sont bien, mais nous n’avons pas les infrastructures pour les bornes de recharge ici , relate Marcel Gaudry, qui compte moins utiliser son camion afin de se déplacer dans le plus petit véhicule de son épouse.

Nos véhicules sont relativement neufs, poursuit-il, donc on veut les utiliser encore quelques années. Mais on va finir par acheter des véhicules électriques, sans doute.

Ça n’a pas de bon sens. On n’a pas grand choix que de changer nos habitudes, confirme le Manitobain Joseph Benoît. On reste à la maison ou on se promène à pied.

Avec les informations de Chantallya Louis