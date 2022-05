Un casse-tête de 40 000 pièces enfin terminé

Au total, il y a 40,320 morceaux, explique-t-elle. Il mesure 22 pieds de long.

Laurette et sa famille ont profité de la fête des Mères pour assembler les deux derniers tableaux. Ce casse-tête de Walt Disney revient sur 90 années de Mickey Mouse.

Il aura permis à Laurette Bélisle de s’occuper. Dans le fond, ce fut un peu comme une thérapie pour moi , mentionne-t-elle.

« Je commençais autour de 8h30 ou 9 heures. Je préparais mon dîner, l'après-midi j'en faisais. Le soir, je n'en faisais jamais. J'en faisais dans le jour à la clarté du jour parce que c'était plus facile. » — Une citation de Laurette Bélisle.

C’est un exemple à suivre de patience, persévérance, croit sa fille, Louise Bélisle. C’est rare aujourd’hui.

« C'est tout un exploit. C'est un beau passe-temps pour elle. Elle n'avait pas le temps de s'ennuyer. » — Une citation de Réal Bélisle, conjoint de Laurette.

Et après ?

Maintenant que le casse-tête est complété, Laurette cherche un hôpital pour enfant ou une école qui accepterait de l’afficher, sans quoi elle devra s’en départir.

Je ne peux pas le garder, souligne Laurette Bélisle. Donc, on va le défaire. On va le remettre dans les sacs originaux, je vais coller mes sacs, on va le remettre dans la boîte et on va le mettre en vente. Il y a un autre heureux qui va le faire parce qu'ils sont très recherchés.

Le casse-tête est composé de 10 tableaux et fait plus de 22 pieds de long. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Laurette se dit très satisfaite d’avoir réussi ce défi.

« C'est un défi et je l'ai fait. Je l'ai accompli et oui, je suis fière de l'avoir fait. Ça m'a aidé beaucoup. Tu sais, ça prend de la patience, mais c'est pour montrer aux jeunes aujourd'hui qu'avec de la patience, tu peux faire beaucoup de choses. » — Une citation de Laurette Bélisle.

Malgré la fin de son passe-temps des deux dernières années, Laurette Bélisle ne s’ennuiera pas. J’ai d’autres loisirs , souligne-t-elle. Elle pourra notamment se remettre au tricot et à l’écriture, tout en continuant de faire des casse-têtes traditionnels.

D’après le reportage de Jean Arel.