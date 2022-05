L’ex-policier Jean Tremblay élu comme conseiller dans le district 14 à La Baie

Il a obtenu 38,4 % des votes contre 25,6 % pour Francyne T. Gobeil et 19,6 % pour Ghislain Harvey. Christian Joncas et Éden Tremblay, d'Unissons Saguenay, ferment la marche avec respectivement 7,95 % et 7,7 %.

Le nouveau conseiller municipal à Saguenay a une majorité de 229 votes.

Un total de 1753 votes ont été exprimés.

Il remplace Éric Simard, qui avait remis sa démission à la mi-février, à titre de conseiller municipal.

Francyne T. Gobeil avait succédé à Ghislain Harvey comme chef de cabinet de l'ex-maire Jean Tremblay à la fin de 2013, alors qu'il n'avait que conservé son poste comme président-directeur général de Promotion Saguenay.

Résultats non officiels (après 21 boîtes sur 21) Résultats non officiels (après 21 boîtes sur 21) Candidat Votes Pourcentage Jean Tremblay 690 38,38% Francyne T. Gobeil 461 25,64% Ghislain Harvey 352 19,58% Christian Joncas 143 7,95% Éden Tremblay, Unissons Saguenay 139 7,73%

Il continuera donc à n’y avoir qu'une seule femme parmi les 15 conseillers municipaux de Saguenay, soit Mireille Jean.

Le taux de participation a été assez élevé pour une élection partielle, à 33,4 %. C'est dix points de plus que lors de la dernière élection partielle, soit dans le district 1 en 2019.

En 2019, le taux de participation s’était élevé à 23,3 % lors de l’élection de Jimmy Bouchard dans le district 1.

En novembre dernier, Éric Simard avait été élu avec 62,7 % des voix. Environ 2500 personnes avaient alors voté.

Les résultats seront officialisés lundi matin à la bibliothèque de La Baie, lors du recensement final.