Des sous-verres pour détecter le GHB distribués à Rimouski

Son directeur, Luc Jobin, explique qu'une personne qui croit avoir été intoxiquée au GHB n'a qu'à verser quelques gouttes de son breuvage sur les pastilles du sous-verre et à patienter. Si la pastille change de couleur et devient bleue, cela signifie que la substance est détectée.

Ça pourrait avoir aussi un effet un peu dissuasif. Une personne qui a de mauvais desseins, qui voudrait mettre quelque chose dans le verre de quelqu'un et qui voit ça sur le comptoir va peut-être y penser deux fois , espère M. Jobin.

Au cours des derniers mois, l'organisme a constaté une hausse des intoxications au GHB dans la région.

Emmy Karcher est déléguée à l'environnement étudiant au Cégep de Rimouski. Depuis la réouverture des bars, elle observe elle aussi un retour des cas associés au GHB, une substance inodore, sans saveur et difficile à détecter.

« On est à Rimouski, c'est une petite ville. On pourrait penser que ça ne se passe pas [ici], mais juste au mois de mars, il y a eu quatre à cinq témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui se sont fait mettre de la drogue du viol dans leur verre. »

C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé l'organisme En tout C.A.S. à mettre en branle le projet. Dans les derniers mois, on a été mis au courant qu'il y avait des jeunes femmes avec qui on était en lien qui ont vécu des épisodes d'intoxication dans certains bars , confirme Luc Jobin.

En partenariat avec les établissements licenciés de la région et l'association étudiante du Cégep, ces sous-verres pouvant détecter le GHB seront distribués gratuitement aux clients.

Le propriétaire du Cabaret l’Éden, Michel Thibault, est heureux de participer à cette initiative. L'entrepreneur témoigne du défi que pose cette substance aux gestionnaires d'établissements servant des boissons alcoolisées.

« Une personne intoxiquée, ce n'est pas le fun [du tout]. Que ce soit mon enfant ou n'importe qui, ce n'est pas plaisant. Si on est capable de détecter ça directement, on peut aider tout de suite et non le lendemain. »