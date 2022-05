Les cadeaux fleuris toujours aussi populaires à Sherbrooke

Malgré la préparation, l’engouement de cette année a surpris. On savait que c’était pour être une bonne fête des Mères, on s’était préparé avec beaucoup de bouquets prêts d’avance, mais déjà ce matin 10h, 10h30 c’était terminé on avait plus de bouquets prêts , raconte la copropriétaire de Rita Fleuriste Sherbrooke, Marie-Pier Verpaelst.

Cette surprise n’a toutefois pas empêché les clients de repartir avec des fleurs. On va être capables de servir tout le monde jusqu’à la fin, heureusement nos fournisseurs étaient disponibles pour nous aujourd’hui, on a fait un aller-retour Montréal pour être prêts et avoir des fleurs pour tout le monde jusqu’à la fin , indique Marie-Pier Verpaelst.

Selon elle, le fait que les gens puissent se réunir normalement pour la fête des Mères pour la première fois depuis deux ans a été positif. Ça a eu une incidence, ça a eu un effet positif pour nous , croit-elle.

Une autre alternative

Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter directement de fleurs dans un commerce dédié, la ferme St-Élie propose une alternative.

Cette année on a décidé de tester les tulipes, donc pour la première année à la ferme St-Élie, autocueillette de tulipes, explique la copropriétaire de la ferme St-Élie, Andrée-Anne Fisette. On a un petit peu moins de 11 000 tulipes qui ont été mises en terre, on a mis 24 variétés pour voir ce qui fonctionnait ici.

Pour cette première expérience, Andrée-Anne Fisette est satisfaite. Il y a un bel engouement, les gens ont vraiment répondu à l’appel , dit-elle.