Violente collision sur la route 109 à Saint-Félix-de-Dalquier

Un homme est entre la vie et la mort après une violente collision impliquant deux voitures, survenue vers 13h30, dimanche, sur la route 109 entre St-Félix-de-Dalquier et Saint-Dominique-du-Rosaire.

L'un des véhicules a terminé sa trajectoire dans le fossé.

« Il y aurait trois personnes d'impliquées. On parle de deux occupants dans l'un des véhicules. Un homme qui a subi des blessures graves, il a été transporté dans un centre hospitalier où il reposerait dans un état critique. Dans le même véhicule, il y avait aussi un adolescent, qui a subi des blessures sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Dans le second véhicule, il y avait un conducteur seul à bord, qui a subi des blessures, mais on ne craindrait pas pour sa vie », relate Hélène St-Pierre, sergente aux communications à la Sûreté du Québec.

Par ailleurs, une portion de la route 109 est toujours fermée en raison de l'accident et pourrait l'être encore pour plusieurs heures.

« Le ministère des Transports se rend sur place pour ériger une voie de contournement. Un policier en enquête collision se rendra sur place pour faire l'analyse de la scène », mentionne Hélène St-Pierre.