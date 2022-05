Des mères marchent les rues de Gatineau pour l’avenir de leurs enfants

De nombreuses mamans ont marché dans les rues de Gatineau avec leurs enfants, dimanche, dans le cadre d’un événement organisé par l’aile régionale du mouvement Mères au front et ses partenaires.

Elles sont sorties demander des actions concrètes et fortes en matière de justice sociale et d’environnement, notamment, afin que leurs enfants puissent grandir dans un monde plus juste et viable.

Julie Brillant-Picard, une des organisatrices de la marche. Photo : Radio-Canada

On veut marcher pour un avenir sain pour nos enfants. Pour s’assurer que l’environnement est respecté, qu’un milieu de vie sain les attend. Pour la justice sociale aussi , a déclaré Julie Brillant-Picard, une des organisatrices de la marche.

« Il manque de volonté politique et les jeunes le savent. Et avant qu’ils deviennent cyniques, on veut prendre la parole. » — Une citation de Julie Brillant-Picard, une des organisatrices de la marche

Plus d’une centaine de mères, mais aussi des sympathisants à leur cause, ont pris part à l’événement qui a débuté en matinée dans les rues du secteur Hull, à Gatineau. Les manifestants en ont profité pour marcher devant les bureaux des représentants des trois paliers de gouvernement dans la région, au cours de leur parcours qui s’est étendu sur plus de six kilomètres.

Pour la fête des Mères dimanche, plusieurs mamans à Gatineau sont sorties demander des actions concrètes et fortes en matière de justice sociale et d’environnement, afin que leurs enfants puissent grandir dans un monde plus juste et viable. Photo : Radio-Canada

Des milliers de mamans mobilisées à Québec

Pendant que les mères de l'Outaouais se faisaient entendre, dimanche, des milliers de mamans s’étaient mobilisées dans les rues de Québec dans le cadre de la marche du pain et des forêts, qui avait le même objectif : de meilleures conditions de vie pour les enfants et leurs mamans.

On est en soutien avec nos sœurs et nos alliées à Québec [...] pour demander plus de justice sociale, plus de respect de l’environnement et des actions politiques qui sont à la hauteur de la crise climatique qu’on vit aujourd’hui , a indiqué Julie Brillant-Picard.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil