Explosion d’un hôtel à Cuba : le bilan grimpe à 30 morts

Le bilan de l' explosion accidentelle qui a soufflé l'hôtel Saratoga à La Havane a été porté à 30 morts dimanche, soit trois de plus que la veille, a indiqué le ministère de la Santé publique.

À 11 h 30 le 8 mai, 84 personnes ont été blessées, 24 d'entre elles ont été hospitalisées, 30 patients sont sortis de l'hôpital et 30 personnes sont décédées , a indiqué le ministère dans un communiqué sur son site Internet.

Dans son communiqué précédent, le ministère avait fait état de 27 morts.

Les pompiers et les sauveteurs travaillaient depuis tôt dimanche matin à la recherche de corps sous les décombres de l'immeuble situé dans la vieille ville de La Havane.

Parmi les 30 morts, 16 sont des hommes et 14 des femmes, dont quatre mineurs. On compte aussi une femme enceinte et une touriste espagnole de 29 ans dont le mari a également été blessé dans l'explosion qui a partiellement détruit cet hôtel de luxe qui était en cours de rénovation.

Parmi les 24 personnes hospitalisées, sept sont déclarées dans un état critique, six dans un état grave et onze moins sévèrement atteintes.

Cet hôtel emblématique avait été fermé pendant deux ans en raison de la pandémie et s'apprêtait à rouvrir au public le 10 mai.

Selon le ministère du Tourisme, samedi, 51 travailleurs se trouvaient à l'intérieur lorsque l'explosion s'est produite, apparemment causée par une fuite de gaz alors que l'hôtel était approvisionné par un camion-citerne. Les quatre premiers étages de cinq hôtel cinq étoiles ont été détruits.

Le Saratoga est connu pour avoir accueilli plusieurs célébrités ces dernières années, dont Mick Jagger, Beyoncé et Madonna.

Construit en 1880 pour abriter des magasins, le bâtiment a été transformé en hôtel en 1933 et est devenu un établissement de luxe en 2005.