Un concert pour l’Ukraine ramasse plus de 23 500 $ de dons

Récoltée par les Chevaliers de Colomb, cette somme sera utilisée pour l’accueil, avec bienveillance et dignité, des personnes réfugiées ukrainiennes qui seront reçues par la communauté sherbrookoise , peut-on lire dans un communiqué.

« Je pense que les Sherbrookois, les Estriens, ont fait une belle preuve de générosité, et avec ce montant-là, on sait que ça va être réservé strictement aux familles qui s’en viennent de l’Ukraine qui viennent s’installer chez nous, et avec ça on va pouvoir les aider à partir une nouvelle vie chez nous. »