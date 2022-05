Des mères estriennes manifestent à Québec

Des mamans estriennes soutenant les mouvements Ma place au travail et Mères au front ont joint leur voix, à Québec, dimanche. Elles ont sacrifié leurs célébrations de la fête des Mères pour réclamer au gouvernement un meilleur avenir pour elles et leurs enfants.

Alors que les Mères au front se battent un futur plus vert pour leurs enfants, le mouvement Ma place au travail, lui, lutte pour les mamans qui peinent à se trouver des places en garderies et qui doivent renoncer à travailler pour s'occuper de leurs bébés.

Parmi le millier de manifestants présents devant l'Assemblée nationale se trouvaient quelques dizaines de mères originaires de l'Estrie, dont la bénévole de Mères au front Mireille Elchacar.

Le message commun qu'on voulait envoyer au gouvernement, c'est de dire que les mères en ont assez. Comme c'est souvent le cas, les mères font les frais de la situation actuelle.

« Cette année, on ne veut pas de fleurs, on ne veut pas de chocolat. » — Une citation de Mireille Elchacar, bénévole de Mères au front

C'est sûr qu'on aurait aimé rester tranquilles et se faire gâter par nos enfants, notre famille, mais la situation est trop urgente et on a l'impression que le gouvernement de la CAQ, entre autres, ne comprend pas l'urgence de la situation. C'est assez , ajoute Mme Elchacar.

Pour Mères au front, la crise climatique représente une menace croissante pour l'avenir des enfants. C'était donc naturel pour ces quelques mères de la région de faire le chemin jusqu'à Québec, dimanche.

C'était une manière d'être dans l'action, de ne pas se sentir trop écrasées ou déprimées par la situation climatique, pour moi, mais pour mes enfants aussi. De nos jours, ils sont beaucoup plus au fait de ces situations-là et ça leur provoque de l'anxiété, ils se posent beaucoup de questions. Le meilleur moyen de combattre l'anxiété, c'est d'être dans l'action , souligne la bénévole.

Des personnalités politiques étaient aussi présentes à la manifestation, dont la députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie.

Soutenir le mouvement à distance

La Française établie à Sherbrooke Hombeline Passot fait partie de ces mamans qui n'ont pas de milieu de garde pour leur enfant. Étudiante à la maîtrise, elle n'a pu se rendre à la manifestation, puisqu'elle doit rester à Montréal pour faire garder son enfant. Elle a tout de même soutenu le mouvement, à distance.

Comme je suis étudiante internationale, je n'ai pas le loisir de sauter des sessions, sinon je risque de perdre le permis qui m'a été attribué pour mes études. Il faut donc que je finisse ma maîtrise avec un bébé de cinq mois sous le bras.

La mère a appelé plus d'une centaine de milieux de garde de la région dans l'espoir de trouver un endroit où faire garder son petit.

Je savais que les places en garderies étaient compliquées à avoir, mais à ce point-là, je ne l'imaginais vraiment pas. Moi j'ai tout fait pour avoir une place en garderie, j'ai été dans les temps, j'ai appelé. Je suis très surprise en fait, on est aussi dans une période de pénurie de main-d'œuvre et il y a plein de femmes qui sont formées, qui ne peuvent pas aller travailler.

Mme Passot estime que le gouvernement doit agir, notamment en améliorant les conditions de travail des éducatrices.