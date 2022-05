Une deuxième saison pour la tyrolienne Interzip Rogers entre Ottawa et Gatineau

À deux semaines de ses 80 ans, Odette Thibault a tenté pour la première fois l’expérience de se laisser glisser au-dessus de la rivière des Outaouais.

Odette Thibault, qui aura bientôt 80 ans, a été une des premières à se lancer sur la tyrolienne pour sa deuxième saison touristique. Photo : Radio-Canada

J’ai adoré ça ! C’était relaxant. Une belle expérience , a t-elle lancé en touchant le sol.

Pour cette deuxième saison qui s'est amorcé en fin de semaine, les promoteurs espèrent attirer un plus grand nombre de touristes, alors que l’essentiel des restrictions sanitaires a été levé partout au pays.

La grande saison touristique risque d’être bien différente cette année. On comprend pourquoi. On le sent en fait. [...] Je pense que cette année on peut s’attendre à une saison plus normale -en évoquant les mesures sanitaires- mais exceptionnelle en termes de participation , a déclaré Alexandre Van Dieren, coprésident de la firme Orkestra, partenaire dans le projet de tyrolienne.

Alexandre Van Dieren, coprésident de la firme Orkestra. Photo : Radio-Canada

Si l’an dernier, peu de réservations étaient faites à l’avance pour un tour de tyrolienne, c’est tout le contraire cette année.

Dans le monde hôtelier, on nous contacte pour savoir s’il y a des disponibilités, si on peut réserver des blocs pour la tyrolienne. On sent qu’on est vraiment à un certain retour à la normale au niveau touristique, ce qui est une excellente nouvelle pour l’industrie comme la nôtre, mais qui inclut plusieurs attractions dans la région , a dit Alexandre Van Dieren.

Cette attraction touristique du centre-ville de Gatineau été lancée l’an dernier, un an plus tard que prévu.

L'année dernière, plus de 30 000 personnes ont survolé la rivière des Outaouais suspendus à ce fil long de plus de 400 mètres.

Avec les informations de Fiona Collienne