Un nouveau chapitre pour deux groupes de parlementaires noirs

Le député de Hull-Aylmer Greg Fergus quitte ses fonctions de coprésident du Caucus des parlementaires noirs et de président du caucus libéral noir, deux groupes dont les revendications ont inspiré des politiques à plusieurs reprises.

M. Fergus quitte ces deux groupes après six années à représenter les élus, les sénateurs et les employés noirs sur la colline du Parlement. Il dit vouloir donner la place à une nouvelle génération de parlementaires noirs.

Le temps était simplement venu pour moi de partir , a dit le député à la CBC.

Celui qui est aussi secrétaire parlementaire du premier ministre Justin Trudeau dit entamer un nouveau rôle. Il va travailler avec des experts et des think tanks qui prévoient des tendances pour comprendre les futurs enjeux liés, entre autres, aux nouvelles technologies, à l’égalité et aux changements climatiques. Il présentera les résultats de son travail au cabinet.

Une nouvelle leader pour le caucus libéral noir

À l’âge de 27 ans, Arielle Kayabaga a fait parler d’elle en devenant la première femme noire élue au conseil municipal de London, en Ontario. La jeune femme bilingue s’est lancée en politique fédérale après avoir discuté au téléphone avec Greg Fergus.

Il a dit, "ma soeur, je dois te parler". J’étais tellement sous le choc que j’ai dit, "je devrai te rappeler" , se souvient Arielle Kayabaga.

Arielle Kayabaga est la députée de la circonscription de London-Ouest (archives). Photo : Parti libéral du Canada

Greg Fergus l’a encouragée à faire le saut après que l’ancien représentant de la circonscription de London-Ouest ait quitté ses fonctions – en lui rappelant que de telles occasions n’arrivent pas souvent.

Ils disent que pour que des femmes acceptent de déposer leur candidature, il faut le leur demander sept fois. Personne ne va faire une telle demande sept fois à une femme noire , a commenté Mme Kayabaga.

Maintenant députée à Ottawa, Arielle Kayabaga suit les traces de Greg Fergus en devenant présidente du caucus libéral noir.

Pour sa part, le Caucus des parlementaires noirs élira son prochain leader parlementaire lors de sa prochaine réunion, dont la date n’est pas encore fixée. Rosemary Moodie reste en poste comme coprésidente.

Avec les informations de David Thurton, CBC