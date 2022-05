L’OMH de Saguenay à la rescousse des sinistrés de l’incendie de Chicoutimi-Nord

Vingt-et-une personnes sont touchées, dont 11 enfants.

Les sinistrés, qui vivent dans une coopérative subventionnée par la Société d’habitation du Québec, pourront être relocalisés dans des logements disponibles dans des HLMhabitations à loyer modique de Saguenay.

Une rencontre aura lieu lundi matin.

On se met disponible pour voir de quelle façon on va leur venir en aide. [...] On va vraiment se faire une idée demain matin des besoins, puis on va aller prendre les informations nécessaires pour rencontrer les gens ou au moins les contacter pour voir leurs besoins , a expliqué Arianne Villeneuve, directrice du service à la clientèle à l’ OMHOffice municipal d'habitation de Saguenay.

La députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a également demandé que deux travailleurs sociaux de l’ OMHOffice municipal d'habitation se rendent sur place lundi afin d’aider les sinistrés. La Croix-Rouge, qui a pris en charge les familles, offre une aide d’urgence pour 72 heures.

Les causes de l'incendie sont toujours inconnues et l'enquête se poursuivra lundi.

Selon des informations de Myriam Gauthier