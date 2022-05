Un cinquantaine d’élèves du primaire diplômés de l’École des Grands

Une cinquantaine d’élèves ont participé, tous les samedis, à des ateliers éducatifs offerts bénévolement par des étudiants du cégep pour parfaire leurs connaissances.

Rosemarie Lafrenière a accompagné les jeunes dans leurs apprentissages. Elle a senti leur motivation. J’ai eu vraiment du plaisir avec les jeunes. Ils arrivaient avec un grand sourire. On est quand même un samedi matin, ils viennent à l’école et ils restent contents. C’était vraiment beau à voir , a constaté, chaque semaine, l’étudiante en administration.

La remise de diplôme vient clore la première année du projet. Le responsable de l’École des Grands est aussi enseignant en économie au Cégep de Trois-Rivières. Yannick Milette a le sentiment du devoir accompli.

On a l’impression de leur avoir apporté quelque chose de plus que des notions académiques, constate-t-il. Je pense que ce qui est le plus fort là-dedans, c’est le lien qui a été créé avec les mentors et le modèle que les mentors peuvent représenter pour ces jeunes-là.

« J’espère que ces jeunes-là, je vais les avoir dans mes classes dans 5, 6, 7 ou 8 ans selon l’âge qu’ils ont aujourd’hui. On souhaite qu’ils ne décrochent pas, qu’ils soient parmi nous au cégep. » — Une citation de Yannick Milette, responsable de l’École des Grands

En attendant de s’y rendre, ils ont célébré leur réussite bien méritée.

D'après les informations de Magalie Masson et de Josée Bourassa