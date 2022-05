Ncuti Gatwa de Sex Education sera le nouveau visage de Doctor Who

L’attente est terminée : c’est Ncuti Gatwa qui incarnera le docteur dans la prochaine saison de la populaire série télé anglaise Doctor Who. L’arrivée de l’acteur de 29 ans a été annoncée dimanche sur les comptes de réseaux sociaux de la série diffusée sur les ondes de la BBC.

Le futur est là! Ncuti Gatwa est le Docteur , peut-on lire dans une publication sur Twitter.

Parfois, le talent passe la porte, et il est si brillant et audacieux que je reste en retrait, émerveillé, et je remercie ma bonne étoile , a déclaré dans un communiqué Russell T. Davies, l'homme-orchestre de la série, à propos de Ncuti Gatwa.

L’acteur deviendra donc le quatorzième docteur de Doctor Who – un extraterrestre qui voyage à travers le temps – et le premier acteur noir à interpréter ce personnage. Il succède à Jodie Whittaker, qui était la première femme à jouer ce rôle.

Contrairement au docteur, je n'ai peut-être qu'un seul cœur, mais je le donnerai en entier à cette série , a déclaré Ncuti Gatwa dans un communiqué.

Ncuti Gatwa succède à Jodie Whittaker dans le rôle principal de «Doctor Who». Photo : BBC

L'acteur s’est fait connaître dans la comédie dramatique de Netflix Sex Education, dans laquelle il incarne l’effervescent Eric Effiong, qui est ouvertement gai, mais issu d'une famille très religieuse.

Ce personnage lui a d’ailleurs valu d’être finaliste aux prix BAFTA pendant trois années consécutives.

Diffusée pour la première fois en 1963 sur les ondes de la BBC, Doctor Who est considérée comme la série de science-fiction la plus longue de l’histoire de la télévision. Elle a toutefois connu une longue pause : interrompue en 1989, elle a repris en 2005.