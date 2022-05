211,9 M$ disparus à Saskatoon : le mystère plane autour d’Epic Alliance

C’est la conclusion d’un rapport de 58 pages soumis à partir des informations contenues dans les documents comptables non vérifiés de la société.

Effondrement du réseau

Rochelle Laflamme (à gauche) et Alisa Thompson (à droite) ont dirigé l’entreprise jusqu’au 19 janvier 2022. Photo : (Zoom)

Le rapport, publié vendredi, indique que les entrepreneures Rochelle LaFlamme et Alisa Thompson ont créé la société Epic Alliance en août 2013. Elles ont dirigé l’entreprise jusqu’au 19 janvier 2022. Ce jour-là, elles ont informé les 121 investisseurs par visioconférence qu’il ne restait plus d’argent dans les coffres de l’entreprise.

Dans le rapport, Peter Chisholm explique comment l’entreprise a créé un écosystème de compagnies interdépendantes (Epic Alliance Real Estate, Epic Alliance Electrical, Epic Accounting and Bookkeeping, etc.) employant 118 personnes et ayant acquis plus de 700 résidences à Saskatoon, la majorité d’entre elles dans les quartiers centraux de la Ville des Ponts.

C’est particulièrement troublant de voir qu’aucun document antérieur à 2019 n’a été fourni à l’enquêteur , affirme l’avocat de Saskatoon qui représente les investisseurs, Mike Russell.

« De 2013 à 2019, c’est une boîte noire. On n’a aucune idée de ce qui s’est déroulé pendant cette période. » — Une citation de Mike Russell, avocat représentant les investisseurs floués de la société Epic Alliance

Modus Operandi

L'avocat de Saskatoon, Mike Russell, avait également demandé d’être nommé enquêteur dans l’affaire. Photo : Radio-Canada

La société menait trois initiatives principales: un programme de prêts à partir de billets à ordre, un programme d’achat et de revente, et le Hassle Free Landlord Program ( programme de propriétaire sans prise de bec )

L’entreprise incitait les investisseurs à donner entre 50 000 $ et 500 000 $ en échange de billets à ordre, des documents épurés qui indiquaient le montant du prêt, la date d’émission et de conclusion du prêt, ainsi que le taux d’intérêt, allant généralement de 15 % à 20 %.

Ces fonds n’avaient pas de fonctions précises. Ils pouvaient être utilisés à n’importe quel escient , explique l’avocat Mike Russell.

Le programme d’achat et de revente garantissait des retours de 10 % pour les investisseurs.

Le programme Hassle-Free menait des investisseurs, généralement installés en dehors de la province, à acheter les maisons acquises par la société à travers son programme d’achat et de revente.

L’investisseur contractait une hypothèque alors que la société trouvait des locataires et s’occupait de l’entretien des lieux. Epic Alliance garantissait des retours de 15 % pour ces investissements.

Selon le rapport, 82 % des revenus de l’entreprise provenaient des investisseurs, et 18 % des revenus provenaient des diverses opérations de la société.

Sur le radar

Près de la moitié des logements avaient besoin de réparations ou n’étaient pas occupés, selon d’anciens employés. (archives) Photo : CBC / Dan Zakreski

Le programme des billets à ordre a attiré l’attention de l’Autorité des affaires financières et de la consommation de la Saskatchewan (FCAA), qui a émis une ordonnance d'interdiction d'opérations en octobre 2021.

L'ordonnance indiquait que la société Epic Alliance fournissait des conseils financiers sans avoir obtenu de licence à cet effet.

L’enquêteur Peter Chisholm indique que l’entreprise a carrément ignoré cette ordonnance. Epic Alliance a récolté 370 000 $, provenant de quatre investisseurs, pendant la période où l’ordonnance d’interdiction d’opérations était en vigueur.

Disparition

Le rapport indique que les serveurs initialement situés dans le sous-sol du siège social de l’entreprise manquent à l’appel, vraisemblablement retirés à l’aide d’une perceuse trouvée sur les lieux. Un technicien a été mandaté afin d’effacer les données sur les serveurs, voués à la revente.

Les informations encore accessibles sur le serveur principal étaient désorganisées. On y trouvait 260 000 documents sans classification, rendant la collecte d’informations particulièrement difficile.

Le rapport pouvait soit guider les investisseurs vers l’argent qui était encore accessible, soit les informer des méthodes utilisées pour faire disparaître cet argent, explique Mark Russell. Finalement, le rapport a brillamment expliqué comment ces fonds ont disparu.

Plusieurs questions demeurent sans réponse, à savoir comment l’entreprise a interpellé les investisseurs, comment elle a remboursé ses obligations, comment les résidences ont été évaluées, et comment les hypothèques ont été obtenues.

Avec les informations de Dan Zakreski