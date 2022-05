En visite surprise en Ukraine, Trudeau annonce de l’aide et de nouvelles sanctions

Au tour du premier ministre du Canada d’effectuer une visite surprise en Ukraine. Justin Trudeau a réitéré le soutien « inébranlable » du Canada au peuple ukrainien devant l’agression russe et a salué l’« extraordinaire leadership » de son homologue Volodymyr Zelensky, qu’il rencontrait pour la première fois depuis le début du conflit.

M. Trudeau a également profité de cette visite pour annoncer une série de nouvelles mesures pour venir en aide à Kiev lors d'un point de presse conjoint aux côtés du président ukrainien.

Ainsi, le Canada fournira 50 millions de dollars en aide militaire supplémentaire, une aide qui comprendra des caméras pour drone, des technologies d'images satellites, des munitions et un soutien financier pour les opérations de déminage.

Justin Trudeau a aussi annoncé la levée des tarifs douaniers sur les importations ukrainiennes et un versement de 25 millions de dollars au Programme alimentaire mondial pour assurer la sécurité alimentaire de l'Ukraine.

À Kiev, Justin Trudeau a réaffirmé le soutien du Canada à l’Ukraine Photo : afp via getty images / SERGEI SUPINSKY

Outre ces mesures d’aide, Ottawa imposera des sanctions contre 40 autres individus et cinq entités russes. Selon le premier ministre, il s'agit d'oligarques, des proches associés du régime et du secteur de la défense, tous complices de la guerre de Vladimir Poutine .

Cette aide est-elle arrivée trop tard? a demandé une journaliste au président Zelensky. Visiblement gêné, le chef ukrainien s’est contenté de rappeler que du temps a été perdu en négociations par rapport à ce qui devait être fait .

Le premier ministre Justin Trudeau marche avec le maire d’Irpin, Oleksandr Markouchine, lors d’une visite surprise en Ukraine. Photo : Associated Press

Volodymyr Zelensky a tout de même témoigné sa reconnaissance pour l'aide de 1,5 milliard de dollars du Canada, la plus importante après celle des États-Unis.

Lors de ce déplacement surprise à l'étranger, Justin Trudeau est accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Cette image fournie par le bureau du maire d'Irpin montre le premier ministre canadien Justin Trudeau en train de discuter avec le maire Oleksandr Markouchine lors d’une visite surprise dimanche. Photo : Associated Press

Le premier ministre a également confirmé la réouverture progressive de l'ambassade du Canada à Kiev et accueilli l'ambassadrice Larisa Galadza dans la capitale assiégée.

Justin Trudeau a entre autres assisté à la levée du drapeau unifolié au-dessus de l'ambassade canadienne dans la capitale ukrainienne. Le drapeau a été levé à côté de l'immeuble, car le premier mât choisi était brisé.

Le premier ministre Justin Trudeau hisse le drapeau canadien à l'ambassade du Canada à Kiev. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre s'est également rendu à Irpin, en banlieue de Kiev, qui a été le théâtre en mars de certains des combats les plus violents pendant ce conflit armé, lorsque les forces russes ont tenté de prendre d'assaut la capitale.

« Ce matin à Irpin, j’ai pu constater toute la brutalité de l’agression russe, mais aussi la résilience des Ukrainiens qui ont dû faire face à une résistance parfois huit fois plus nombreuse pour défendre leurs maisons et toute la ville de Kiev. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il est aussi allé à Boutcha, théâtre d’un autre massacre attribué aux forces russes.

Le premier ministre a une fois de plus attribué la responsabilité pour ces crimes de guerre odieux à Vladimir Poutine.

Une visite secrète

Pour des raisons de sécurité, le plus grand secret a entouré la préparation de cette visite. Les médias n’ont pas eux accès à certains lieux visités par M. Trudeau et son entourage. Toutefois, des photos de sa visite Irpin ont été publiées sur Twitter par le maire de la ville.

Cette visite a eu lieu le jour même où des missiles russes ont pilonné la ville portuaire d'Odessa, dans le sud du pays, et où de violents combats ont eu lieu dans l'est du pays, notamment autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine.

En mars, M. Trudeau s’est rendu à Varsovie, en Pologne, où il a annoncé l'application de sanctions contre des oligarques russes dans la foulée des mesures punitives adoptées après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Plusieurs autres chefs de gouvernement se sont rendus en Ukraine en signe de solidarité depuis le début du conflit, dont le premier ministre britannique Boris Johnson. Le chancelier fédéral d'Autriche Karl Nehammer, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont aussi rendus dans ce pays.