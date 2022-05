Assommés par l’inflation, les agriculteurs de la Gaspésie appellent à l’aide

Qu’ils soient producteurs de lait, de bovins, de pommes de terre ou producteurs maraîchers, les producteurs agricoles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont tous frappés de plein fouet par l'inflation.

Pour ma ferme, le fioul a doublé, le gaz a doublé. C’est inquiétant , constate Michèle Poirier, présidente de la Fédération de l' UPAUnion des producteurs agricoles Gaspésie–Les Îles et productrice de pommes de terre à Bonaventure.

Pour certains, les revenus tirés de leurs productions ne suffisent plus à pallier la hausse de coût des intrants. Les agriculteurs n’arrivent pas dans leurs coûts, ça, c’est clair , ajoute Michèle Poirier.

Face à une viabilité économique qui se détériore pour ses membres, la section Gaspésie–Les Îles de l' UPAUnion des producteurs agricoles demande au gouvernement une aide financière directe aux agriculteurs, pour éviter une impasse . Selon sa présidente, c'est la survie même des agriculteurs qui est menacée.

« Produire, ça a un coût qui est assez phénoménal et c’est de plus en plus difficile. Si on veut se nourrir et nourrir le monde, il va falloir qu’il y ait quelque chose qui se passe quelque part. »