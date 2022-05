Manifestation de camionneurs : des biens saisis difficiles à récupérer

La Ville a remis au Service de police d’Ottawa (SPO) 41 objets après son opération de nettoyage, qui a suivi les quelque trois semaines d’occupation du centre-ville.

Parmi ces objets se sont retrouvés des génératrices, des barbecues et des appareils de chauffage qui ont servi à nourrir et à réchauffer les manifestants.

Les objets en la possession du SPOService de police d'Ottawa se trouvent dans l’une de ses installations, au sud-est de la ville. Six objets ont été remis à leur propriétaire, mais 35 s’y trouvent toujours, affirme le Service.

Comme c’est le cas pour tous les biens, les propriétaires doivent fournir une preuve de propriété pour récupérer le leur. Les reçus, les numéros de série, et les photos des objets sont des preuves admissibles , indique le SPOService de police d'Ottawa dans une déclaration écrite.

Mais selon certains manifestants, plusieurs des biens récupérés étaient nouvellement achetés ou leur avaient été récemment donnés.

David Paisley, l’un des organisateurs informels du convoi de camionneurs, n’a pas été en mesure de récupérer un lot de bannières dont la valeur totale s’élève à environ 1000 $.

M. Paisley a été arrêté à la fin de la manifestation, mais aucune accusation n’a été portée contre lui. Lorsqu’il a tenté de retrouver ses possessions, on lui a demandé le nom de l’agent qui l’a arrêté ainsi qu’un numéro de dossier – des informations qu’on ne lui a jamais fournies, dit-il.

Ses banderoles ont pour lui une valeur monétaire et sentimentale, se désole David Paisley. D’après ce que nous savons, les employés ont tout lancé dans une remorque et ils sont partis avec les objets aussi rapidement que possible , commente-t-il. Et il ne semble pas y avoir de système en place pour savoir où les objets ont été entreposés, ajoute-t-il.

Leur priorité numéro 1 était d’agir vite, alors tout a été précipité , estime-t-il.

Un autre manifestant, Ben Froese, était stationné presque directement devant le parlement pendant une bonne partie de la manifestation. Il a entre autres manœuvré une grue à laquelle était attaché un drapeau du Canada.

Selon lui, les actions des policiers ont causé des dommages d’une valeur de 2500 $ à son véhicule lors de leur intervention pour mettre fin à la manifestation. Et son drapeau est introuvable.

Je ne sais toujours pas s’il sert de preuve pour une enquête. Ce qui est arrivé à mon drapeau reste un gros point d’interrogation. Qu’est-ce qu’ils ont fait avec? Est-ce qu’il l’ont jeté à la poubelle? Je l’ignore , dit-il.

Aucun objet n’est retenu comme preuve, dit le SPO

À savoir où se trouvent les drapeaux et les autres objets qui ont été saisis, il est difficile d’obtenir une réponse claire.

Le SPOService de police d'Ottawa dit ne pas avoir reçu de tente, de table ni de chaise de la part de la Ville. Des salariés municipaux ainsi que des employés d’entreprises privées responsables du nettoyage des rues pourraient en avoir jeté.

Le SPOService de police d'Ottawa affirme qu’aucun des objets en sa possession ne sert de preuve, et qu’aucun ordre d’un juge n’est attendu pour les redonner.

S’ils ont vraiment eu 41 biens entre leurs mains, cela voudrait dire qu’un nombre important d’objets ont été jetés, ou encore qu’il y a un contractant quelque part qui en garde une grande quantité , croit David Paisley.

Karl Duvall partage son scepticisme. Ayant aidé à organiser le camp sur le chemin Coventry, il estime que des dizaines, voire des centaines de milliers d’objets ont été saisis, dont des balles de foin et des litres d’essence.

Des barbecues, du bois de chauffage et du propane près des campements des camionneurs au site Coventry (archives). Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Avec d’autres organisateurs, Karl Duvall dresse actuellement un inventaire des objets perdus, avec l’espoir de les retrouver. Beaucoup de choses n’auraient pas dû être saisies , commente-t-il. Il ajoute que des équipes de manifestants ont voulu faire du nettoyage pendant l’occupation, mais que les policiers ne l’ont pas toléré.

Dans un communiqué, la police dit travailler activement à identifier les propriétaires de certains objets.

Pour leur part, des organisateurs envisagent de fouiller dans les dépotoirs municipaux dans l’espoir d’y retrouver des chaises, des tables et des rallonges électriques, entre autres.

Selon David Paisley, il est impératif qu’un système équitable soit mis en place pour que les objets soient retournés à leurs propriétaires, alors que la plupart des manifestants n’ont été ni accusés, ni reconnus coupables de crimes. À moins qu’il y ait une raison pour laquelle tous ces objets soient encore entre les mains de la police, cela semble inapproprié , a-t-il commenté.

