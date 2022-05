Le député libéral Pierre Arcand ne se représentera pas aux élections

Radio-Canada a pu confirmer auprès du cabinet de la cheffe libérale Dominique Anglade la nouvelle, d'abord publiée ce matin par La Presse, sur son départ.

Le candidat du Parti libéral du Québec qui le remplacera sera annoncé demain.

Pierre Arcand se retire après 15 ans dans la sphère politique. Le député d'Outremont-Mont-Royal a été élu pour la première fois en 2007.

Par la suite, il fut adjoint parlementaire au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

Il a aussi été travaillé à la présidence du Conseil du trésor, l’Environnement et l’Énergie et les Ressources naturelles et il a occupé les fonctions de ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie de 2008 à 2010.

En décembre 2020, malgré les recommandations gouvernementales de ne pas voyager en raison de la pandémie, Pierre Arcand avait été aperçu, selon Radio-Canada, en vacances à la Barbade. Une histoire qui avait fait couler beaucoup d'encre dans les médias.

Le député libéral s'était par la suite excusé d'avoir passé Noël à son condo dans les Caraïbes. Un geste qu'il avait dit regretter .

De son côté, la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, avait qualifié cette décision d' une erreur de jugement .

Celle qui avait d'abord tenté de dissuader le député libéral de partir en voyage avait finalement décidé de le rétrograder en guise de conséquence. Pierre Arcand a donc perdu ses responsabilités à titre de porte-parole de la Métropole et en matière de transports au sein du cabinet fantôme du Parti libéral du Québec (PLQ).

Quelques mois plus tard, en mai 2021, Pierre Arcand a réintégré le cabinet fantôme. Il a été réhabilité par Dominique Anglade en étant nommé chef du caucus libéral en août 2021.

Un de plus

Pierre Arcand s'ajoute à la liste des députés qui ont décidé de ne pas se représenter pour un mandat à l'automne 2022.

Parmi eux, Paule Robitaille, Hélène David, Nicole Ménard, Jean Rousselle, l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, les anciennes ministres Christine St-Pierre, Lise Thériault et Francine Charbonneau ainsi que la députée Monique Sauvé.