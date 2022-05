Conflit en Ukraine : 10 morts après le bombardement d’une école dans l’est

Dix morts et environ soixante personnes sont portées disparues après le bombardement samedi d'une école où elles se réfugiaient dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï.

Le village de Bilogorivka a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l'école qui, malheureusement, a été complètement détruite , a déclaré le gouverneur sur son compte Télégram.

Au total, 90 personnes se trouvaient sur les lieux, dont 27 ont été sauvées, 10 sont décédés et une soixantaine sont probablement mortes , a-t-il ajouté. La température sur le site de l'explosion a été très élevée, a précisé Serguiï Gaïdaï.

Le gouverneur de la province de Louhansk a indiqué que l'école du village de Bilohorivka avait pris feu après le bombardement.

« Pendant la nuit, il a été impossible [pour les] services de secours de travailler là-bas en raison des frappes. Il leur aurait fallu éclairer le site, ce qui aurait attiré de nouveaux bombardements. » — Une citation de Serguiï Gaïdaï, gouverneur régional

Les services de secours travaillent maintenant sur place. Ils se sont également rendus dans le village voisin de Chepilivka, où un obus a atteint une maison dans laquelle se trouvaient 11 personnes.

Il y a là plus de chances que les gens aient survécu , a indiqué Serguiï Gaïdaï, qui a expliqué que les gens se trouvaient dans un sous-sol et qu'il s'agissait d'un tir d'artillerie et non d'une bombe larguée par un avion.

Inquiétudes à l'approche du 9 mai

Les autorités ukrainiennes mettent en garde depuis plusieurs jours contre une intensification possible des attaques russes à l'approche de la commémoration du 9 mai.

L'ennemi ne cesse pas ses opérations offensives [...] afin d'établir un contrôle total sur le territoire des régions de Donetsk, de Louhansk et de Kherson et afin de maintenir le couloir terrestre entre ces territoires et la Crimée occupée depuis 2014 , a indiqué l'état-major ukrainien dimanche matin.

Il a précisé que dans la région de Donetsk, les troupes russes avaient poursuivi leurs opérations offensives autour de Lyman, Popasnyansky, Severodonetsk et Avdiivka.

À Marioupol, après de multiples appels et plusieurs tentatives ces dernières semaines, nous avons évacué les civils d'Azovstal , a lancé le président Volodymyr Zelensky samedi soir dans son message quotidien. Nous préparons désormais la seconde phase [...] [pour évacuer] les blessés et le personnel médical.

De nombreux soldats se trouvent toujours à l'aciérie Azovstal à Marioupol. Photo : AP / Alexei Alexandrov

Moscou avait annoncé mercredi un cessez-le-feu unilatéral de trois jours à partir de jeudi matin pour permettre aux civils d'Azovstal de partir. Toutefois, les autorités ukrainiennes ont maintenu que les Russes avaient de nouveau attaqué cette usine pendant cette période.

Malgré tout, toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacués d'Azovstal , a annoncé samedi la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Selon Kiev, ces opérations ont permis à un total de près de 500 personnes de fuir en une semaine sous l'égide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge.

L'Ukraine a demandé samedi soir à Médecins sans frontières (MSF) d'organiser une mission pour évacuer et soigner les soldats toujours retranchés dans l'aciérie.

De nombreux soldats se trouvent dans un état grave. Ils sont blessés et n'ont pas de médicaments [...]. La nourriture et l'eau manquent aussi , a détaillé Ievguenia Tytarenko, une infirmière militaire dont le mari, infirmier et membre du régiment Azov, et ses collègues occupent toujours l'usine.

Nos unités dans la zone de l'usine d'Azovstal continuent d'être bloquées , a relevé l'état-major ukrainien dans son bulletin matinal dimanche, évoquant des opérations d'assaut russes avec le soutien de l'artillerie et des tirs de chars .

L'ennemi cherche à achever les défenseurs d'Azovstal, il essaie de faire cela avant le 9 mai pour faire un cadeau à Vladimir Poutine , a mis en garde vendredi le conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovytch.

Le discours de Moscou

Le président russe Vladimir Poutine a multiplié les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux adressés dimanche aux pays de l'ancien bloc soviétique ainsi qu'aux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

« Aujourd'hui, nos militaires, comme leurs ancêtres, se battent au coude à coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie avec la confiance que, comme en 1945, la victoire sera à nous. » — Une citation de Vladimir Poutine, président russe

Aujourd'hui, le devoir commun consiste à empêcher la renaissance du nazisme, qui a causé tant de souffrances aux peuples de divers pays , a-t-il ajouté, disant souhaiter que les nouvelles générations soient dignes de la mémoire de leurs pères et de leurs grands-pères .

Il a par ailleurs multiplié les allusions non seulement aux soldats mais également aux civils du front intérieur , qui ont écrasé le nazisme au prix d'innombrables sacrifices .

Malheureusement, aujourd'hui, le nazisme relève à nouveau la tête [...]. Notre devoir sacré consiste à barrer la route aux héritiers idéologiques de ceux qui ont été vaincus , a déclaré le président russe dans un passage destiné aux Ukrainiens.

Le président a souhaité à tous les habitants de l'Ukraine un avenir pacifique et juste .

Lundi à Moscou, une parade militaire de commémoration va souligner la victoire contre l'Allemagne nazie.

La Russie justifie l'offensive lancée en Ukraine le 24 février par la volonté de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.