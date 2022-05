Les Flames perdent un deuxième match de suite face aux Stars

Joe Pavelski a touché la cible à deux reprises et les Stars ont remporté le troisième match de la série qui les oppose aux Flames de Calgary par la marque de 4-2, samedi.

Dans les deux premiers matchs, présentés à Calgary, les attaquants des deux formations s’étaient faits discrets, ne marquant que trois buts, dont un dans un filet désert. Ils ont toutefois retrouvé leurs moyens dans cette rencontre présentée à Dallas.

L’affrontement s’est amorcé avec une autre altercation entre Matthew Tkachuk, des Flames, et John Klingberg, des Stars.

Dans le premier match, une solide mise en échec du joueur des Flames à l’endroit de celui des Stars avait mené à deux combats [Tkachuk et Micheal Raffl ainsi que Klingberg et Rasmus Andersson].

Lors du deuxième match, les deux joueurs avaient été chassés pour rudesse tôt en début rencontre. Cette fois, ils en sont vraiment venus aux coups et ont écopé de pénalités majeures.

Ce sont les quatrièmes trios des deux équipes qui ont inscrit les premiers buts du match. D’abord Radek Faksa a donné l’avance aux Stars, puis Trevor Lewis a répliqué pour Calgary. C’était 1-1 après 20 minutes de jeu.

Les deux formations se sont à nouveau échangé des buts lors du second tiers. Elias Lindholm a marqué son deuxième des séries en début d’engagement, puis Joe Pavelski a ramené les deux équipes à la case départ, lui aussi avec son deuxième but des séries.

Pavelski a touché la cible une autre fois en troisième période pour redonner l’avance aux siens.

Roope Hintz a complété la marque avec un but dans un filet désert.

Duel de gardiens

Malgré le fait que plus de buts ont été marqués que lors des deux premiers affrontements, on a tout de même eu droit à un excellent duel de gardiens entre Jake Oettinger, des Stars, et Jacob Markstrom, des Flames.

Le gardien de Dallas a été plus occupé, faisait face à un total de 41 lancers. Il a été brillant tout au long de la rencontre, notamment face à Johnny Gaudreau qui s’est présenté seul devant lui en fin de rencontre.

Son opposant a bloqué 28 des 31 lancers dirigés vers lui.

Le quatrième match de la série sera disputé lundi soir à Dallas.