Services de garde : pas de remboursement avant l’automne, selon des experts

Les parents ontariens pourraient devoir attendre des mois de plus que prévu pour bénéficier des rabais et remises promis par la province lorsqu'elle a signé l'entente nationale sur les services de garde d'enfants avec le gouvernement Trudeau en mars dernier.

Les familles sont vraiment découragées et bouleversées , selon Amy O'Neil, directrice du TreeTop Children's Centre, une garderie à but non lucratif de Toronto.

Les municipalités travaillent à élaborer les programmes qui permettront aux garderies de baisser leurs tarifs. De plus, les remboursements rétroactifs promis par la province pourraient être versés à l’automne, selon une experte.

Or, certains accusent le premier ministre Doug Ford d’avoir retardé la signature de l’entente pour des raisons politiques, ce qui cause le retard des paiements et des baisses de tarifs.

D’autres, comme Jennifer Kotler, mère de deux enfants de Toronto, se disent frustrés.

Du dépit

Mme Kotler a deux enfants qui ont 1 et 2 ans. Elle affirme que sa famille dépense 3300 $ par mois en services de garde.

Elle explique que la direction de la garderie de Toronto où vont ses enfants espère s'inscrire au programme gouvernemental, mais que ce n’est pas possible pour le moment. Elle se dit frustrée que la province n'ait pas signé l'entente plus tôt afin qu'elle puisse commencer à faire des économies.

C'était vraiment frustrant de savoir que [les familles] auraient pu être aidées beaucoup plus tôt. Je suppose que c’est pour des raisons politiques que cela ne s'est pas produit.

L'Ontario a été la dernière province à adhérer au programme fédéral de garde d'enfants à 10 $ par jour, l'entente pancanadienne sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le 28 mars.

Le gouvernement provincial a annoncé qu'il réduirait les frais de garde de 25 % rétroactivement au mois d'avril et qu'il accorderait les remboursements à partir du mois de mai. Cependant des experts affirment qu’envoyer des remboursements dès mai n’a jamais été réaliste.

Mme Kotler s’explique mal comment les parents de la Saskatchewan, par exemple, ont commencé à offrir les tarifs réduits et les remboursements l'été dernier.

Pendant toute l'année précédente, nous aurions pu économiser de l'argent et avoir des services de garde plus abordables , a déclaré Mme Kotler.

Investissement accru

Mme Kotler n'est pas la seule à être frustrée. Les partis d'opposition à Queen's Park et certains défenseurs des services de garde ont également accusé le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford de retarder la signature pour des raisons politiques.

En janvier, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a affirmé que l’entente n’avait toujours pas été signée parce que l'Ontario travaillait pour obtenir un accord que la province considérait fiscalement viable et équitable pour les familles, mais que le gouvernement fédéral n'offrait pas assez d'argent, entre autres choses.

Doug Ford et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Nous sommes à la table et nous le sommes depuis des mois avec le gouvernement fédéral, l'exhortant à un investissement à plus long terme, un investissement accru et plus de flexibilité pour soutenir toutes les familles dans la façon dont elles élèvent leurs enfants , avait déclaré M. Lecce à l'époque.

Les familles dans l'incertitude , selon une experte

Il n'était pas réaliste de s'attendre à ce que les municipalités et les garderies mettent en place un système quelques jours après la signature de l'entente par l'Ontario, a déclaré Carolyn Ferns, coordonnatrice des politiques publiques pour la Coalition ontarienne pour de meilleurs services de garde d'enfants, à la radio de la CBC.

Les municipalités doivent faire approuver leurs programmes de garde d'enfants par les conseils municipaux - ce qui peut prendre des semaines, dépendamment [des villes]. Et les exploitants de garderies ont besoin de temps pour examiner le programme une fois qu'ils auront reçu le feu vert pour présenter une demande , a expliqué Mme Ferns.

Mme O'Neil affirme que les parents finiront par obtenir les remises et les rabais. Le problème à long terme est le manque de détails sur la façon dont l'Ontario va élargir l'accès aux services de garde d'enfants de 86 000 places au cours des cinq prochaines années.

Le plan n'aborde pas certaines questions comme les problèmes de main-d'œuvre, il ne met pas en place d'autres mesures de soutien pour le personnel et les exploitants des services de garde d'enfants. Il y a donc des parties de ce plan qui ne sont pas idéales , a-t-elle déclaré.

En attente des municipalités

Pour que les parents reçoivent leur chèque, l'argent doit être transféré du gouvernement fédéral à la province, qui doit ensuite transmettre les fonds aux gouvernements municipaux qui supervisent les garderies, lesquelles répartissent ensuite les fonds aux centres qui choisissent de participer.

Depuis qu'elle a signé l'entente, la province a annoncé qu'elle travaillerait avec les municipalités pour inscrire plus de 5000 garderies agréées et agences de garde d'enfants à domicile qui desservent des enfants de cinq ans et moins.

Dans un courriel, le ministère de l'Éducation indique qu'il a donné aux municipalités des séances d'information technique complètes dans les jours qui ont suivi la signature de l'entente fédérale-provinciale et qu'il a débloqué au moins trois mois de financement et de soutien pour que les municipalités puissent commencer à inscrire les garderies dès le 19 avril.

Cependant, les municipalités disent qu'elles sont encore en train d'examiner les lignes directrices provinciales sur la façon dont les villes doivent inscrire les garderies et structurer leurs programmes. Les responsables de la Ville de Toronto disent qu'ils n'ont pas reçu ces directives avant la fin du mois d'avril.

La Ville doit élaborer des processus afin de mettre en œuvre ce nouveau programme, communiquer avec plus de 1000 exploitants de garderies et agences de garde d'enfants à domicile, et traiter les demandes des exploitants participants , a déclaré Shanley McNamee, directrice générale des services aux enfants de la ville de Toronto.

Selon Mme Ferns, les parents ne devraient pas s'attendre à recevoir leur remboursement avant au moins septembre, ou peut-être même décembre.