Une mère de 98 ans et sa fille de 80 ans se rencontrent pour la première fois

Une Torontoise a eu le plus beau des cadeaux pour son 98ème anniversaire et pour la fin de semaine de la fête des Mères. Samedi, elle a finalement rencontré sa fille de 80 ans qu’elle avait confiée en adoption sur un autre continent.

Les sourires étaient aux rendez-vous au centre de soins de longue durée Revera Kennedy Lodge de Scarborough, car l’une de ses résidentes, Gerda Cole, a retrouvé sa fille, Sonya Grist, après de très nombreuses années d’attente.

Les deux femmes se sont serrées longuement dans leurs bras et ont tout de suite partagé des moments de complicité. Une atmosphère festive régnait à la résidence où une célébration avait été organisée.

« Je suis encore en vie. Et je suis avec ma fille. C’est un miracle. » — Une citation de Gerda Cole, 98 ans, vient de retrouver sa fille

Originaire de Vienne, en Autriche, Gerda Cole s'est réfugiée en Angleterre à l’âge de 15 ans pour fuir les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et la persécution de son peuple.

Puis, à l'âge de 18 ans, elle a accouché d’une fille qu’elle a dû confier en adoption, par manque de ressources, et, après la guerre, elle a immigré au Canada. Malgré une vie bien remplie, elle n’avait qu’un désir : revoir sa fille. Et, sans qu’elle le sache, ce désir était partagé par son enfant, toujours en Angleterre.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Des retrouvailles attendues

L’an dernier, Sonya Grist a eu la surprise de sa vie quand elle a appris que sa mère était encore vivante. Elle n’a donc pas hésité à faire le voyage au Canada pour enfin la rencontrer.

« Je n’ai pas assez de temps pour poser toutes les questions que j’ai dans ma tête. » — Une citation de Sonya Grist, qui vient de retrouver sa mère

C’est dans un cours de biologie que Mme Grist a pensé pour la première qu’elle avait pu être adoptée, car elle a les yeux bruns, mais ses parents avaient les yeux bleus, une situation impossible selon son enseignant.

J’ai demandé à mes parents et c’est à ce moment qu’ils m’ont dit que j’étais adoptée. J’avais 14 ans , explique-t-elle.

Des décennies plus tard, c'est son fils Stephen, qui voulait retrouver sa grand-mère biologique, qui a finalement retrouvé Mme Cole. Stephen a d'ailleurs accompagné sa mère dans son séjour au Canada.

Avec la pandémie, j’avais beaucoup de temps et je cherchais à obtenir un passeport autrichien, car je savais qu’on avait des origines dans ce pays. J’ai donc commencé à regarder des sites généalogiques. Finalement, j’ai trouvé quelqu’un qui s’avérait être un ancien beau-fils de ma grand-mère. Et je lui ai demandé s’il pouvait me fournir un acte de décès pour mes démarches. Il m’a dit : c’est impossible, car ta grand-mère est toujours en vie à l’âge de 97 ans , explique Stephen Grist.

« Le fait que [la mère de ma mère] était encore en vie et qu’elle aurait la chance de la rencontrer, c’était vraiment réjouissant comme nouvelle. » — Une citation de Stephen Grist, qui vient de rencontrer sa grand-mère

Il est par la suite entré en contact avec sa grand-mère, qui a accepté avec joie de les rencontrer.

Gerda Cole (au centre) a rencontré sa fille Sonya Grist (à droite) et son petit-fils Stephen Grist. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Déjà des points en commun

Dans les prochains jours, la famille compte passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître.

Les retrouvailles se sont déroulées au centre de soins de longue durée Revera Kennedy Lodge de Scarborough. Photo : Radio-Canada / Mark Bochsler

Une chose est sûre : Gerda Cole ne manquera pas d’histoires à leur raconter.

Après son arrivée au Canada, elle a obtenu trois diplômes universitaires, dont un baccalauréat spécialisé en études juives de l'Université de Toronto. Elle a aussi voyagé dans plusieurs pays, y compris pour des fouilles archéologiques en Israël et à Chypre.

Elle se rappelle aussi de souvenirs moins joyeux. Je me souviens quand j’ai dû signer des papiers à la Cour quand j’ai laissé ma fille. Je criais. On n’arrivait pas à me calmer , raconte la mère qui explique avoir suivi les recommandations d’un comité chargé d'accompagner les réfugiés. À l'époque, elle n’avait pas vraiment d’éducation et la guerre a compliqué les choses, selon elle.

Maintenant, elle compte profiter de chaque instant avec sa fille, qui remarque déjà des points en commun avec sa mère.

Nous aimons toujours étudier et nous aimons parler différentes langues. Il y a beaucoup de liens , remarque-t-elle.