Radio-Canada remporte cinq prix Judith-Jasmin

Double lauréat avec la palme de la catégorie « Arts et culture », le documentaire de Catherine Richer, Caroline de la Motte et Ariane Léonard a mis en lumière le rôle de la musicienne Antonia Nantel dans la création de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), en 1935.

Trois autres reportages de Radio-Canada ont remporté les honneurs samedi soir à la remise de prix de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), soit dans les catégories « Sciences et environnement », « Locale et régionale » et « Enquête ».

Sur le plan scientifique, Binh An Vu Van, Hélène Morin, Philippe Robitaille-Grou et Louis-Philippe Boudreau ont été récompensés pour le reportage de l'émission Découverte de Radio-Canada COVID-19 : La difficile recherche de l’origine du virus.

Dominique Degré, Angie Bonenfant et André Delencour, toujours de Radio-Canada, ont quant à eux remporté le prix de la catégorie « Locale et régionale » pour le reportage Vanier First Nation : Quand les Autochtones se réapproprient la capitale, qui dresse le portrait d'Autochtones ayant bâti une communauté à un jet de pierre du parlement.

Sylvie Fournier et Judith Plamondon, de l'émission Enquête de Radio-Canada, ont été couronnées pour le reportage On m’a volé ma fertilité, qui révèle plusieurs cas de femmes autochtones et de femmes noires stérilisées sans leur consentement. Elles sont arrivées ex aequo avec les journalistes du Devoir Marie-Michèle Sioui et Jessica Nadeau, qui ont signé le texte Autochtones et soins de santé : l’affaire Joyce Echaquan, loin d’être un cas isolé.

Leurs collègues du Devoir Améli Pineda et Magdaline Boutros ont également été récompensées pour leur série de reportages sur la violence conjugale au Québec dans la catégorie « Politique et enjeux de société ».

Cette année, 155 journalistes ont envoyé 297 candidatures dans les 10 catégories des prix Judith-Jasmin.

Les quotidiens La Presse et Le Soleil ainsi que les revues L'actualité et Châtelaine ont récolté les prix des catégories « Affaires et économie », « Grand reportage », « Faits divers et affaires criminelles », « Sports » et « Opinion ».