La science du cerveau montre que l’agacement des adolescents est normal

Ma fille est la meilleure personne au monde pour rouler des yeux. Je pense que la plupart des choses que je fais l'agacent , raconte Katherine Henderson, psychologue clinicienne à Ottawa.

Elle et d'autres experts disent que si cela se produit chez soi, c'est normal et peut-être même le signe d'une relation mère-enfant saine. La science du développement du cerveau des adolescents l'explique aussi.

Une cartographie du développement

Une étude historique publiée le mois dernier cartographie le développement du cerveau tout au long de la vie et montre les étapes du développement neurologique pendant l'adolescence.

La taille du cerveau humain et sa variation générale au sein de la population sont assez inconnues, d'un point de vue quantitatif , mentionne Jakob Seidlitz, chercheur postdoctoral à l'Hôpital pour enfants de Philadelphie et à l'Université de Pennsylvanie, co-auteur de l'étude publiée dans la revue Nature.

Sur la base de plus de 120 000 examens IRM tirés de plus de 100 études et représentant plus de 100 000 personnes d'avant la naissance à 100 ans, les chercheurs ont cartographié le développement du cerveau humain tout au long de la vie.

L'étude a montré que l'adolescence est un moment unique dans le développement du cerveau, tout comme c'est une période unique dans le développement physique, social et émotionnel. De la même manière que le poids, la taille et le tour de tête d'un enfant peuvent être cartographiés à travers les âges, l'architecture cérébrale peut désormais l'être aussi.

Le cerveau commence à se développer in utero, atteint environ la moitié de sa taille à la naissance et atteint sa taille maximale au milieu de la puberté. Après cela, sa taille diminue progressivement au cours du reste de la vie.

L'étude de la matière grise

Au fur et à mesure que le cerveau se développe, différentes structures et zones mûrissent à des rythmes différents. L'étude a montré que la matière grise sous-cortical ou profonde, une région avec de nombreux rôles, y compris le contrôle émotionnel, culmine en taille au milieu de l'adolescence.

Pendant ce temps, la quantité de matière grise dans le cerveau atteint son maximum avant cela, au début de l'âge scolaire, et diminue à l'adolescence, tandis que la quantité de matière blanche et les connexions entre les cellules cérébrales continuent d'augmenter jusqu'à atteindre un pic après 28 ans.

Ces modèles de développement cérébral aident également à expliquer comment les adolescents réagissent aux principales tâches de l'adolescence. Les adolescents passent d'une pensée plus concrète à une pensée abstraite et apprennent à résoudre des problèmes de manière plus complexe. Ils se séparent de leurs parents et forment leur propre identité.

Les adolescents ont de la difficulté à moduler leurs émotions , explique la Dre Alene Toulany, pédiatre spécialisée en médecine pour adolescents à l'hôpital pour enfants de Toronto.

Un signal émotionnel qui ressemble à une sonnette pour un adulte, ressemble à un gong pour un adolescent (...) c'est fort et intense. C'est en partie pourquoi ils ont une réaction forte, explique Mme Toulany. Ils n'essaient pas d'être énervés. Ils le sont tout simplement .

Ce qui semble souvent très imprévisible et intense pour un parent est en fait assez prévisible, explique la Dre Toulany. Je m'attends à des conflits entre les adolescents et leurs parents.

« Le fait que les parents deviennent moins irritants envers leurs enfants au fil du temps est une belle description du développement du cerveau. » — Une citation de Dre Alene Toulany, pédiatre spécialisée en médecine pour adolescents

Le défi pour les parents, dit Mme Henderson, est de reconnaître que les comportements signifient que l'enfant a besoin de plus d'espace pour prendre des risques, essayer de nouvelles choses et développer son individualité.

« Ce ne sont pas eux qui veulent se déconnecter même si cela peut sembler ainsi en surface. Il peut être plus difficile pour les parents de rester dans cet amour inconditionnel profond et cet endroit à l'écoute, mais c'est ce dont les adolescents ont besoin. » — Une citation de Katherine Henderson, psychologue clinicienne

Si les enfants montrent de l'agacement envers leurs parents, c'est généralement parce qu'ils se sentent en sécurité pour s'exprimer , explique Katherine Henderson.

Si les parents peuvent s'accrocher à l'adolescence alors que le cerveau se développe jusqu'à la vingtaine et à la trentaine, leurs valeurs et leurs comportements semblent généralement très similaires à ceux de leurs parents, bien qu'ils n'aient peut-être pas ressemblé à cela à l'adolescence , ajoute Mme Henderson.

L'un des enseignements de l'étude de cartographie cérébrale est que pour la plupart des adolescents, leur cerveau continuera à se développer de manière prévisible à mesure qu'ils entrent dans l'âge adulte.