Les jeunes francophones de l’Alberta à l’assaut de la politique parlementaire

Débats houleux, adoption de textes de loi et migration partisane, toutes les entrailles partisanes et politiques étaient au rendez-vous lors de cet exercice démocratique.

Organisée par Francophonie Jeunesse de l'Alberta (FJA), la simulation de travaux permet à environ 135 jeunes de 16 à 25 ans d'endosser entre autres le rôle de premier ministre, de ministres ou de députés pour débattre de projets de loi qui divisent un parti au pouvoir et l'opposition.

L'exercice se déroule du 6 au 8 mai.

Mathieu Lebon-Volia pense que les jeunes députés ont su faire valoir leurs idées politiques. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Selon Mathieu Lebon-Volia, « premier ministre » du Parlement jeunesse de l'Alberta, l’organisation d’un tel exercice éducatif permet aux jeunes de bien pratiquer et d'en apprendre davantage sur le système parlementaire provincial et fédéral.

C'est un bel exercice éducatif qui permet aux jeunes de bien pratiquer et d'en apprendre plus sur le système parlementaire albertain. Donc, en étant dans le rôle de journaliste, lobbyiste, député, ministre et membre du cabinet, ça leur permet d'être dans les chaussures de ceux qui prennent des décisions afin d'avoir une meilleure compréhension du monde politique albertain et canadien.

Mathieu Lebon-Voila trouve également que les jeunes députés ont pu jouer le rôle de députés et représenter leurs citoyens et les idées de leur parti en faisant différents discours en Chambre.

« C'était un échange très riche, avec beaucoup de points de vue différents, qui ont permis d'avoir plusieurs opinions exprimées, afin que le projet de loi soit amélioré au travers des différents amendements qui ont été passés. » — Une citation de Mathieu Lebon-Volia, premier ministre du Parlement jeunesse de l'Alberta

Gabriel Mercier, député au Parlement jeunesse Alberta. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Gabriel Mercier, âgé d’à peine 17 ans et député au Parlement jeunesse de l'Alberta, ne mâche pas ses mots pour défendre la francophonie : Il faut toujours faire plus pour la francophonie. Nous, les francophones, sommes ici depuis le début de l'histoire de l'Alberta.

« Si tu regardes tous les petits villages, et que tu traduis leurs noms, c'est des noms en français. On est ici depuis longtemps, on a une place ici, on est ici pour rester. » — Une citation de Gabriel Mercier, député au Parlement jeunesse de l'Alberta

Marie Constant, directrice générale de Francophonie Jeunesse de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Pour Marie Constant, directrice générale de Francophonie Jeunesse de l'Alberta, l’implication des écoles est nécessaire pour l'organisation de cette session parlementaire.

Elle explique que les inscriptions se font à travers les écoles, mais aussi en passant par le site web de son organisme. Nous avons envoyé un lien d'inscription à travers les écoles. Nous sommes un organisme qui travaille en partenariat avec les conseils scolaires et les écoles , dit Marie Constant.

« Les parents ont pu avoir l'information à travers des courriels. Mais c'est sûr que de pouvoir communiquer avec leur école et d'obtenir des informations, c'est rassurant. Et ça a pu aussi faciliter les inscriptions. » — Une citation de Marie Constant, Directrice générale de Francophonie Jeunesse de l'Alberta

Une conférence de presse a été tenue par le premier ministre du Parlement jeunesse de l'Alberta, Mathieu-Lebon-Volia. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Par ailleurs, le premier ministre du Parlement jeunesse de l'Alberta a tenu une conférence de presse samedi pour informer le public des récents développements sur les projets de loi en Chambre. La session parlementaire prendra fin dimanche.